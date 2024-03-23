51-летняя Камерон Диаз тайно родила второго ребенка

Камерон Диаз решила поделиться радостным известием с поклонниками, однако не захотела вдаваться в подробности.

51-летняя американская актриса, известная ролями в фильмах "Маска" и "Свадьба моего лучшего друга" Камерон Диаз произошла тайно родила второго ребенка. Радостной вестью о пополнении в семье голливудская звезда поделилась у себя в инстаграм.

В частности, актриса написала, что счастлива поделиться новостью, что в их семье родился еще один ребенок. 51-летняя Камерон уточнила, что это мальчик. Звезда кино также призналась, что мальчику дали необычное имя — Кардинал Мадден.

"Он замечательный. И мы все счастливы, что он здесь",- добавила Камерон.

Проиллюстрировала новость о пополнении в семье Камерон рисунком от старшей дочери 4-летней Реддикс. На рисунке изображена роза, парень и надпись "маленькая птичка мне нашептала".

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В заметке Камерон также уточнила, что не планирует публиковать фото детей и показывать их миру. Все ради их конфиденциальности и безопасности.

Такая новость стала неожиданностью для поклонников, ведь никто даже не догадывался о беременности актрисы. Более того, в ее профиле в Instagram у нее даже на последних фото, которые были опубликованы в конце декабря, совсем не заметно животика, поэтому никто не знал, что она в положении. Поклонники подозревают, что второго ребенка актрисе могла родить суррогатная мать, или, как вариант, мальчика могли усыновить.

Конечно голливудская звезда не стала объяснять и вдаваться в подробности. Она даже не рассказала, когда именно мальчик появился на свет.

Стоит отметить, что это второй ребенок актрисы. Первого она родила в 2020 году, когда ей исполнилось 49 лет.

Отцом обоих детей актрисы является участник группы Good Charlotte Бенджи Меденном, с которым они женаты уже 9 лет (с 2015).

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