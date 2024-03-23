У Меган Фокс и Machine Gun Kelly "много проблем с доверием", — СМИ

Звездная пара обручилась в начале 2022 года и заинтриговала деталями своей будущей свадьбы. Впрочем, накануне стало известно, что они разорвали помолвку.

37-летняя американская актриса Меган Фокс и 33-летний музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) имеют "много проблем с доверием", но ни один из них "не хочет отказываться от другого". Об этом пишет People.

Отношения звездной пары, которая обручилась в начале 2022 года, остаются сложными. К тому же, пара недавно разорвала помолвку.

"В один день они вверху, а на следующий — снизу", — рассказывает инсайдер.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Меган и Колсон начали встречаться в 2020 году после съемок в фильме "В полночь в высокой траве". Они объявили о помолвке в январе 2022 года и скрепили свой союз, выпив крови друг друга.

Важно Меган Фокс разорвала помолвку с женихом

Знаменитости планировали свадьбу в готическом стиле и интриговали публику подробностями торжества, однако увидеть это бракосочетание фанатам пока не суждено. Весной 2024 года стало известно, что пара разорвала помолвку после месяцев слухов о серьезных проблемах в их союзе.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

И музыкант, и актриса ранее рассказывали о сильных чувствах друг к другу. Колсон признавался, что влюбился с первого взгляда, а Меган говорила, что между ними была связь "мифических масштабов".

"Эта интенсивность все еще сохраняется в течение почти четырех лет их отношений, но это не обязательно "здорово"", — отметил инсайдер.

До этого Фокс более 10 лет была в отношениях с актером Брайаном Остином Грином. От их союза подрастают трое сыновей.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин Фото: Getty Images

Напомним, Меган Фокс попросила друзей познакомить ее с новым мужчиной.

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