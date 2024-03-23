Как избавиться от запаха табака в помещении: простые способы

Можно использовать антитабачные спреи, но они имеют определенные недостатки — они устраняют неприятный аромат ненадолго, а лишь временно его маскируют.

Если у вас в квартире есть стойкий запах табака, то от него стоит избавиться. Вы же не будете возражать? Это не только сделает пребывание в квартире более комфортным, но и положительно повлияет на здоровье.

Конечно, можно использовать антитабачные спреи. Но они имеют определенные недостатки, которые заключаются в том, что они не устраняют неприятный аромат, а лишь временно его маскируют. Поэтому стоит сконцентрироваться на способах, которые дают значительно более надежный результат.

Уксус

Если к вам запах сигарет проник из окна или подъезда, то он не будет сильно выраженным. Можно просто смешать воду с уксусом в соотношении 1:1 и провести влажную уборку в квартире.

Если же рядом с вами живет курильщик, лучше использовать уксус в неразбавленном виде.

Не стоит переживать по поводу неприятного аромата от уксуса: он исчезнет буквально через пару часов.

Фото: pixabay.com

Сода

Не менее эффективным средством является сода. Нужно распределить небольшой слой соды по всем поверхностям в квартире, не забывая о мягкой мебели и напольных покрытиях.

Подождать нужно минимум три часа, после чего можно будет приступить к уборке.

Фото: pixabay.com

Однако этот метод подойдет только в том случае, если к вам неожиданно зашел в гости человек, который курит, ведь постоянно проводить такую уборку будет трудно.

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