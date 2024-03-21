Как почистить клавиатуру на ноутбуке быстро и без проблем

Рекомендуем собирать и разбирать компьютер на столе, освободив достаточно пространства, чтобы в процессе уборки мелкие детали — клавиши и шурупы — не потерялись и не оказались в зоне доступа детей и домашних животных.

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Вы тоже заметили, что буквы на клавиатуре залипают, а под клавишами скопились крошки и пыль? Мало того, что это все тормозит работу процессора и способствует перегреву ноута, грязная клавиатура — это полчища бактерий. Поэтому предлагаем вам несколько советов, как очистить клавиатуру ноутбука в домашних условиях быстро и просто.

Способы очистки

Простой

Такой поверхностный способ возможен при регулярном уходе за девайсом. В этом случае в пространстве под и между клавишами просто не успевает скопиться большое количество грязи.

Раскройте компьютер, переверните его и аккуратно потрясите над листом бумаги или какой-то емкостью, крепко удерживая за боковины. Безусловно, это проще сделать, если ваша клавиатура живет своей отдельной жизнью.

Можно воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль в компьютере. Его можно приобрести в строительном или компьютерном магазине. Удлиненный носик баллончика позволит добраться до труднодоступных мест между клавишами и продуть внутренние части компьютера.

Поверхность ноутбука обработайте антибактериальными салфетками, только обязательно полностью отключите питание ноутбука.

Также вам на помощь придут кисти с плотной жесткой щетиной. Ими можно будет удалить частички мусора и пыль, скопившиеся между клавишами, в том случае, когда под рукой не окажется баллончика со сжатым воздухом.

Глубокий

Если на клавиатуре стали залипать клавиши, их придется научиться аккуратно снимать, чтобы почистить. Для того чтобы после чистки поставить клавиши на место, сфотографируйте клавиатуру перед тем, как снимать их, — тогда не придется мучительно вспоминать, где какая клавиша должна стоять, особенно если нужно снять целые участки.

В первую очередь полностью отключите ваше устройство от сети. Аккуратно снимите залипающие клавиши, поддев их с одного края, и почистите их c помощью средства, удаляющего грязь и жир, но без хлора (!). Иначе можете случайно стереть все надписи на клавишах.

Пространство между клавишами почистите кисточкой от пыли и крошек и аккуратно протрите влажной салфеткой.

Поставьте ноутбук на бок и пройдитесь баллончиком со сжатым воздухом по вентиляционным отверстиям — именно они скапливают вокруг себя наибольшее количество пыли.

Уделите внимание разъемам: в них не должно находиться ничего, что помешало бы контакту с проводом.

Если чистка компьютера от пыли не проводилась очень давно, с помощью отвертки аккуратно снимите заднюю крышку, чтобы открыть доступ к процессору, кулеру и микросхемам. Продуйте их потоком воздуха, чтобы удалить пыль в компьютере.

Собрав ноутбук и установив все клавиши на место, пройдитесь специальной влажной салфеткой по поверхности клавиатуры и крышке ноутбука. Экран можно протереть специализированными антистатическими салфетками, которые продаются в компьютерных магазинах.

Как почистить залитую клавиатуру

Безусловно, в данном случае лучше обратиться к профессионалам, особенно если ваш ноутбук еще на гарантии. Однако и сами вы сможете кое-что сделать.

Если на ноутбук попала обычная вода, то спасти его намного проще. Достаточно перевернуть вверх дном и оставить обсыхать примерно на сутки. Главное помнить — чем быстрее вы отключите девайс после случившегося, тем меньше окислятся важные микросхемы. Поэтому действуйте быстро!

А вот если на клавиатуру попали сладкая газировка, сок, чай или кофе, все гораздо сложнее. В этом случае нужно обязательно провести комплексную очистку с разборкой всей клавиатуры — алгоритм понятен.

Небольшой совет от бывалых

Очень важно собирать и разбирать компьютер на столе, освободив достаточно пространства, и следить за тем, чтобы в процессе уборки мелкие детали — клавиши и шурупы — не потерялись и не оказались в зоне доступа детей и домашних животных.

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