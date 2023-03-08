Лапы прочь. Как отвадить котов и кошек от компьютеров и ноутбуков

Любовь котов к технике общеизвестна. Они любят валяться на клавиатурах, грызть кабели и даже отправлять письма.

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Многие обожают своих домашних питомцев, но коты куда чаще собак интересуются компьютерами и ноутбуками и даже портят их. Животное можно от этого отучить, переключив их внимание на другие, менее дорогие "игрушки". Как именно это сделать, пишет Windows Central.

Конечно, можно пойти простым путем и просто не пускать кота в комнату, где стоит ваш компьютер, или ноутбук. Но не у всех есть такая возможность, к тому же ваш питомец может обидеться.

[ + – ] Коты часто мешают работе, когда играют с компьютерами

Также можно просто убрать множество кабелей и проводов, купив беспроводные аксессуары для вашего компьютера.

Но нужно понять, чем они так привлекают ваших питомцев. Кошкам движущиеся кабели напоминают их игрушки на веревочки, а также напоминают о добыче, которую нужно атаковать. Так что никакого злого умысла тут нет. Коту просто нравится играть.

Также кабели можно зафиксировать, или даже спрятать в специальные лотки, или футляры, чтобы они меньше попадались на глаза вашему питомцу.

А зафиксировать провода помогут разнообразные петли и держатели. К слову, это поможет организовать рабочее место, даже если у вас нет питомца. По крайней мере убирать и пылесосить будет проще.

Но этим проблемы с любознательными котами не ограничиваются. Коты любят ходить по клавиатуре, спать на ней, грызть мышку и играть с монитором. Забавно, но разгуливая по клавишам, кошки даже могут написать сообщение и случайно отправить его.

[ + – ] Коты воспринимают компьютеры, как игрушки

Это происходит, потому что ваши питомцы хотят быть рядом с вами, хотят привлечь ваше внимание и потому играют именно в той области, где вы проводите столько времени. А на стол они прыгают, потому что предпочитают быть с вами на одном уровне.

Непросто отучить кошек от этих привычек. Но есть несколько вариантов решения проблемы.

Вы можете поставить кошачью лежанку рядом с вашим рабочим местом, чтобы животное находилось рядом даже когда вы работаете. Большую часть времени кошки, скорей всего будут спать, так что отвлекать вас не будут. Но зато вы сможете сделать небольшой перерыв, чтобы погладить питомца.

[ + – ] Коты лезут к ноутбукам, или компьютерам, потому что хотят быть рядом с вами Фото: Instagram cats_of_instagram

Лежанку даже можно разместить на столе, если позволяют его размеры. Тогда кошка будет ощущать, что вовлечена в ваши занятия и не будет лезть к ноутбуку.

Но если кошка все еще продолжает гулять по клавиатуре в ваше отсутствие, она может случайно выключить компьютер, нажав на сочетание клавиш. Просто отключите это в настройках.

И главное, как это не мило, когда кошка вместе с вами наблюдает за движением на мониторе, но старайтесь отвлекать ее от этого. Потому что она может в какой-то момент подумать, что забавная птичка на экране вполне реальна, и, ударив лапой, или укусив край экрана ноутбука, может его испортить.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых дружелюбных породах кошек, которые ладят и с другими котами и даже с собаками.