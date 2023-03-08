Лапи геть. Як відвадити котів та кішок від комп'ютерів та ноутбуків

Любов котів до техніки загальновідома. Вони люблять валятися на клавіатурах, гризти кабелі і навіть надсилати листи.

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Багато хто любить своїх домашніх вихованців, але коти набагато частіше собак цікавляться комп'ютерами та ноутбуками і навіть псують їх. Тварину можна від цього відучити, переключивши їхню увагу на інші, менш дорогі "іграшки". Як саме це зробити, пише Windows Central.

Звичайно, можна піти простим шляхом і просто не пускати кота до кімнати, де стоїть ваш комп'ютер, або ноутбук. Але не у всіх є така можливість, до того ж ваш вихованець може образитися.

[ + – ] Коти часто заважають роботі, коли грають із комп'ютерами

Також можна просто прибрати безліч кабелів та проводів, купивши бездротові аксесуари для вашого комп'ютера.

Але потрібно зрозуміти, чим вони так приваблюють ваших вихованців. Кішкам кабелі, що рухаються, нагадують їх іграшки на мотузочки, а також нагадують про здобич, яку потрібно атакувати. Тож ніякого злого наміру тут немає. Котові просто подобається грати.

Також кабелі можна зафіксувати, або навіть сховати в спеціальні лотки, або футляри, щоб вони менше траплялися на очі вашому вихованцю.

А зафіксувати дроти допоможуть різноманітні петлі та тримачі. До речі, це допоможе організувати робоче місце, навіть якщо у вас немає вихованця. Принаймні прибирати та пилососити буде простіше.

Але цим проблеми з допитливими котами не обмежуються. Коти люблять ходити по клавіатурі, спати на ній, гризти мишку і грати з монітором. Кумедно, але розгулюючи клавішами, кішки навіть можуть написати повідомлення і випадково відправити його.

[ + – ] Коти сприймають комп'ютери як іграшки.

Це відбувається тому, що ваші вихованці хочуть бути поряд з вами, хочуть привернути вашу увагу і тому грають саме в тій області, де ви проводите стільки часу. А на стіл вони стрибають, бо вважають за краще бути з вами на одному рівні.

Непросто відучити кішок від цих звичок. Але є кілька варіантів вирішення проблеми.

Ви можете поставити котячу лежанку поруч із вашим робочим місцем, щоб тварина знаходилася поруч навіть коли ви працюєте. Велику частину часу кішки, швидше за все, спатимуть, так що відволікати вас не будуть. Але зате ви зможете зробити невелику перерву, щоб погладити вихованця.

[ + – ] Коти лізуть до ноутбуків або комп'ютерів, тому що хочуть бути поряд з вами Фото: Instagram cats_of_instagram

Лежанку можна навіть розмістити на столі, якщо дозволяють його розміри. Тоді кішка відчуватиме, що залучена до ваших занять і не лізтиме до ноутбука.

Але якщо кішка все ще продовжує гуляти по клавіатурі у вашу відсутність, вона може випадково вимкнути комп'ютер, натиснувши клавіші. Просто вимкніть це в налаштуваннях.

І головне, як це не мило, коли кішка разом із вами спостерігає за рухом на моніторі, але намагайтеся відволікати її від цього. Тому що вона може в якийсь момент подумати, що кумедна пташка на екрані цілком реальна, і, вдаривши лапою, або вкусивши край екрану ноутбука, може його зіпсувати.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найприязніші породи кішок, які ладнають і з іншими котами, і навіть із собаками.