Мистическое время: как на нас повлияет Лунное затмение 25 марта 2024 года

Лунное затмение, которое случится 25 марта, открывает весенний сезон затмений 2024. Оно будет полутеневым и принесет обновление всем знакам Зодиака.

Лунное затмение 25 марта акцентирует принцип знака Весы. А это социальные взаимоотношения, партнерство, сотрудничество, и конечно брак. Астрологи считают, что весенние затмения этого года изменят жизнь представителей кардинального Креста – Овнов, Раков, Весов, Козерогов. Фокус расскажет, как полутеневое затмение повлияет на нас всех.

Лунное затмение произойдет 25 марта на Нисходящем Лунном Узле, которое можно назвать "освобождение", рассказывает известный астролог Марина Скади.

Нисходящий или южный узел – символизирует то, что уходит. Так что стоит избавиться от всего, что блокирует дальнейшее развитие и дает вам развиваться. Закроет весенний коридор затмений солнечное затмение 8 апреля в знаке Овна.

Лунные затмения случаются трижды в году. Солнце, Земля и Луна встают примерно на одной прямой. Лунные затмения отличаются по степени видимости и ученые выделяют три вида: полное, частичное и полутеневое затмения.

Астрологи отмечают, что лунные затмения влияют на людей значительным образом: у вас может резко измениться настроение, вы можете почувствовать усталость или раздражение. Впрочем, более чувствительные люди могут в этот период видеть более яркие и даже вещие сны. Тарологи и маги говорят, что лунные затмения усиливают энергию и воздействуют на подсознание.

Чего ждать от Лунного затмения

Но сейчас речь о первом затмении – полутеневом лунном затмении. Затмения по оси кардинальных знаков Зодиака Овен – Весы станут катализаторами переломных событий в жизни многих людей.

Хотя преобразующая сила затмений, безусловно, может пугать, лунные затмения также являются невероятными периодами открытий, прорывов и интеграции. Под этим зачарованным небом открываются новые пути, возникают блестящие идеи и раскрывается. Когда мы получаем ключевую информацию о наиболее значимых обстоятельствах в нашей жизни, мы можем соответствующим образом приспособиться и развернуться, чтобы найти новые возможности.

Поскольку это лунное затмение происходит на оси Овна-Весов, темы автономии, партнерства, независимости и союза будут в центре внимания. Овен предлагает нам прославить нашу личную свободу, а Весы побуждают нас задуматься о гармонии, балансе и равновесии.

Во время Лунного затмения будет ощущаться нехватка эмоций и опустошенность. В ближайшие дни до и после лунного затмения 25 марта необходимо отказаться того, что вас тянет назад. В лунное затмение стоит избавляться от всего, что вам мешает развиваться. А уже в солнечное затмение стоит закладывать свою личную программу самореализации на ближайшие полгода.

Стоит помнить, что затмения оказывают влияние на внешние события гораздо в большей степени, чем на жизнь отдельного человека. Но в первую очередь затмения прочувствуют солнечные и лунные представители Овна и знака Весы. В лунное затмение следует уделить внимание пищеварительной и мочеполовой системе, а также женскому здоровью. Луна отвечает за эти органы и системы, так что могут обостриться хронические заболевания.

Лунное затмение также окажет влияние на отношения в семье. Возможны события, которые значительно повлияют на всю семью и вероятно, придется выбирать между чувствами и разумом.

Людей, которые не могут отпустить прошлое, ждут неприятные перемены в жизни. Нужно быть готовым к тому, что коридор затмений освободит место для более успешных начинаний или благоприятных отношений.

Но если вы готовы отпустить прошлое, то проживете этот сложный период, принимая внутренние трансформации и внешние перемены.

Приметы и советы

Нельзя начинать новые проекты и заключать важные сделки. Успехом они не увенчаются. Лучше осуществлять такие важные проекты до или после затмения.

Сделайте тренировки в спортзале более щадящими и избегайте тяжелой работы. Считается, что это может привести к истощению сил и энергии. Лучше отдыхать в этот день, медитировать и, если уж приходится работать – то не перетруждайтесь.

В старину считалось, что даже выходить замуж в этот день не стоит. Браки будет несчастливым, или завершится разводом.

Нежелательно совершать дальние поездки. В ночь, когда случается лунное затмение, растет число аварий.

Затмение — это пора очищения. Так что примите в этот день ванну, или душ, чтобы очиститься духовно и физически.

Стоит помнить, что во время за самого затмения, а также за несколько дней до и после него, возможны сбои и всяческие форс-мажоры. Затмения не контролируется прогнозами, так что невозможно предугадать, чего нам ждать.

Напомним, ранее Фокус писал, кому повезет с деньгами в этот непростой период. Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 обещает Ракам — деньги, а Близнецам — выигрыш.