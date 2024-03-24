Куртка-безрукавка в весенних трендах-2024: идеальное дополнение в уличном стиле

Куртка-безрукавка — уютное дополнение вашего образа во время похолодания. Причем носить ее можно как поверх свитера и худи, так и поверх пальто или плаща.

Любимая многими куртка-безрукавка в этом сезоне возвращается в тренды модного образа. Черная, зеленая, бежевая — она будет вашим уютным дополнением во время похолодания. Причем носить ее можно как поверх свитера и худи, так и поверх пальто или плаща.

Многие воспринимают безрукавку исключительно как необходимую защиту от холода и ветра. На самом деле, как уверяют стилисты итальянского Vogue, ее можно использовать различными способов. Для этого нужно совсем немного — ваше воображение и подсказка профессионалов.

Невесомая безрукавка, или жилет slim fit

Slim fit — это безрукавка чрезвычайно тонкого слоя, которую можно носить под пальто или курткой, чтобы защитить себя от ветра в середине сезона. Этот жилет плотно прилегает к телу, становясь дополнительной защитой. Причем необязательно надевать slim fit сразу — жилет всегда можно носить с собой в сумке и доставать при необходимости.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

В смелом варианте slim fit может стать ярким элементом весеннего наряда. Например, как безрукавка-пуховик от Amazon Essentials — хорошо отделанный, с карманами и застежкой-молнией под горлом. Подкладка достаточно легкая, чтобы согреть туловище, не заставляя чувствовать себя скованным. Еще более универсален 100-граммовый жилет от Uniqlo — без капюшона и с широким V-образным вырезом, его можно носить и с элегантной блузкой, и с джинсами.

Для того, чтобы выглядеть по-деловому, но изысканно, обратите внимание на жилет, как у &Other Stories — сверхлегкая модель из стеганой ткани с извилистыми линиями, напоминающими стеганые одеяла. Стилисты напоминают еще раз — не бойтесь экспериментировать с сочетанием цветов и различными тканями.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Модель может быть и оверсайз — со спущенным плечом и поясом на талии. А вот жилет K-Way имеет свою особенность — его стеганый узор имеет ромбовидную форму, и он идеально подойдет к мягкой толстовке или джинсовой куртке.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Универсальная черная безрукавка

Такой небольшой черный пуховик без рукавов можно сочетать со многими вещами — от брюк до длинной юбки, даже в смелых вечерних образах. Кстати, воспринимается он как практичный штрих.

Фото: unsplash.com

Если вы ищете повседневный вариант, лучше всего остановиться на базовой модели со стандартным фасонов, классической застежкой-молнией и двойным передним карманом. При этом воротник остается высоким либо капюшон.

Укороченная безрукавка

Это настолько универсальный джокер, что использовать его можно как угодно: главное, как всегда, правильно создать образ и не переборщить. Поскольку образ составляется согласно вкусу и модным течениям, можно быть смелее с комбинациями.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Кстати, безрукавка Zara, например, подойдет как в деловом дресс-коде, так и для досуга — носить ее можно с джинсами и свитером. Если вы ищете черную укороченную куртку без рукавов, то стоит обратить внимание на новую модель H&M: молния для регулировки застежки и подчеркнутая талия для стройности фигуры, несмотря на широкий крой.

Что касается цвета, вы никогда не ошибетесь, выбрав классические цвета, такие как черный и нейтральные оттенки. Вместе весной немного цвета еще никому не повредило.

Длинная безрукавка

Стилисты утверждают, что носить длинную безрукавку — все равно что ходить под мягким и теплым одеялом благодаря свободному силуэту. Эффект интересен в сочетании с одеждой схожих оттенков или даже совпадающих. Точно так же правильным выбором может оказаться игра с одеждой разного кроя, например, с очень узкой водолазкой с длинными рукавами.

Фото: unsplash.com

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