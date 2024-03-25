Синди Кроуфорд продемонстрировала стройные ноги в новой съемке (фото)

Знаменитость позировала в Майами на частном пляже. Она примерила куртку Gucci.

58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала стройные ноги во время новой фотосессии для Remix Magazine. Снимками она делится в Instagram.

"Любимица Америки и супермодель OG Синди Кроуфорд — звезда мартовской обложки Remix Magazine! Снятая на частном пляже возле Майами, Синди соответствовала своему легендарному статусу. Она вечно сияет", — написали журналисты издания.

На обложке глянца мама двоих детей предстала в бордовой куртке Gucci, демонстрируя свои подтянутые ноги. Синди распустила волосы и сделала легкий макияж.

Синди Кроуфорд

"Все еще самая красивая женщина в Америке", "Муза", "Очень красиво", — реагируют на съемку звезды подиумов ее фанаты.

Синди Кроуфорд Фото: скріншот

58-летняя Кроуфорд продолжает сниматься для различных глянцев. Она не покидает модельную отрасль, а ее 22-летняя дочь Кайя также пошла по стопам звездной мамы. Юная знаменитость участвует в показах мод и украшает обложки журналов. Наследница Синди даже пробует строить актерскую карьеру. Недавно она снялась в сериале "Палм-Рояль".

Кайя Гербер Фото: Instagram/kaiagerber

Кроме Кайи, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер стали родителями сына Пресли. Юноша также строит модельную карьеру.

Пресли Гербер Фото: Presley Gerber/Instagram

Напомним, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер поздравили друг друга с Днем влюбленных 2024.

Также Фокус писал о появлении Синди Кроуфорд на обложке глянца.