"Снаряд упал в 40 метрах": известный телеведущий попал под обстрелы

Орест Дрималовский уже второй месяц служит в армии. Телеведущий периодически пытается выходить на связь и рассказывать об изменениях в жизни и службе в армии.

Украинский телеведущий программы Орест Дрималовский, который до службы в армии работал в программе "Вікна-новини" на канале СТБ, попал под обстрел на Донбассе. Об этом он сообщил у себя на странице в инстаграм.

В частности, в начале февраля 2024 года, в эфире новостей Орест сообщил зрителям, что получил повестку и это его последний выход в эфир, дальше он продолжит свой путь уже в армии. С первых дней в армии телеведущий периодически Орест выходил на связь со своими подписчиками и поклонниками, показывал как проходит его обучение и рассказывал о новой жизни в армии. Периодически Орест Дрималовский также оставляет для своей аудитории окошко для вопросов. Так произошло и на этот раз. Так, одним из вопросов к телеведущему было, как он попал под обстрелы.

Орест Дрималовский признался, что произошло это в первый его выход в 2-километровую зону возле линии соприкосновения в Донецкой области, где он сейчас проходит военную службу.

"Обстрелы здесь постоянные, не уверен, что работали именно по нам, хотя один снаряд упал в 40 метрах. Российская артиллерия засыпает целые квадраты, методично уничтожает каждый гражданский дом. Ужасное зрелище видеть эти руины. Нелюди", — написал телеведущий.

Как выяснилось, Орест Дрималовский проходит службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Не знаю, что может быть выше и круче таврийских десантников, мощная бригада", — написал телеведущий о своих побратимах.

Орест Дрималовский о службе в армии Фото: instagram.com/drymalovsky Орест Дрималовский о службе в армии Фото: instagram.com/drymalovsky Орест Дрималовский о службе в армии Фото: instagram.com/drymalovsky Фото: instagram.com/drymalovsky

Читайте также: Ушел на фронт добровольцем: на войне погиб известный украинский журналист

Он также рассказал, как проходят его дни в армии. В частности он уточнил, что входит в режим своей службы, знакомится с людьми, перенимает опыт.

"Много дел, а времени мало. Кстати, дни на Донбассе проходят с бешеной скоростью. И это невозможно даже сравнить с бешеным киевским ритмом", — добавил Дрималовский.

Телеведущий также ответил на вопрос, что ему труднее всего дается в армии. Как оказалось, это не боевые задачи, а отношения и общение с родными.

"Объяснить маме, что я не могу быть на связи 24/7", — ответил телевизионщик.

Дрималовский также рассказал, как поднимает настроение и боевой дух в сложных условиях. По его словам, его очень вдохновляют люди, которые отдали защите государства годы своей жизни: "Их мотивация, выдержка, оптимизм, юмор, их опыт, это настоящие мастера военного дела. Быть с ними, учиться у них — это уже большая честь. Также разговоры с родными. Если есть время, читаю, могу послушать новый альбом, чтобы немного переключиться перед сном", — добавил телеведущий.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала, как ее муж готовился к войне в Украине.

Кроме этого, Фокус писал, что телеведущий Артем Овдиенко добровольно пошел в армию и уже успел принять присягу.