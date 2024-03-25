Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в черном бикини (фото)

Знаменитость довольно часто выкладывает снимки, на которых примеряет различные купальники. На этот раз она сделала ставку на темный оттенок.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в черном бикини. Снимком звезда экрана делится в Instagram.

Фото сделала 16-летняя дочь знаменитости Валентина. Ее звездная мама позировала на фоне скал и морских волн. Хайек примерила черное бикини, собрав свои темные волосы в хвост и добавив к пляжному образу солнцезащитные очки.

"Всегда помогает иметь фотографа в семье", — написала Сальма.

Сальма Хайек

"Всегда помогает иметь такое тело", "Как можно быть такой горячей!!!", "Валентина такой невероятный фотограф!!! Кстати, идеальное сочетание — это ты с морем", — комментируют снимок Сальмы ее фолловеры в соцсети.

Звезда фильма "Фрида" часто делится кадрами, на которых предстает в разнообразных купальниках, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

Сальма Хайек

Сейчас она замужем за французским миллиардером Франсуа Анри-Пино, который владеет группой компаний Kering и рядом самых известных модных брендов, среди которых — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Saint Laurent Paris. Пара воспитывает дочь Валентину.

Сальма Хайек с мужем и дочерью Фото: Getty Images

Напомним, Сальма Хайек поздравила мужа с 15-й годовщиной свадьбы.

Также Фокус писал о том, как 57-летняя Сальма Хайек выглядит без макияжа.