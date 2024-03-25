Евгений Кошевой признался, куда отправит дочь на учебу (видео)

Евгений Кошевой признается, что его старшая дочь имеет грандиозные планы на свое творчество. Девушка планирует собрать стадион.

40-летний комик, актер и телеведущий Евгений Кошевой, известный как участник "Квартала 95" и друг нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского, признался, кем хочет стать его старшая дочь Варвара и где она планирует учиться. Об этом он рассказал в программе "Ближе к звездам" на канале ТЕТ.

В частности, Евгений Кошевой признался, что 16-летняя дочь мечтает стать звездой, поэтому пока направляет все свои ресурсы, чтобы овладеть артистическими навыками.

"Она сейчас поет очень сложные песни. Ее очень мотивирует то, что она хочет поступить в вуз, где будет и театральное искусство, и актерское, и эстрадный вокал", — признался Евгений Кошевой.

Звездный папаша также рассекретил, что дочь не планирует учиться в Украине, а рассматривает варианты учебных заведений за рубежом. Одна из стран, которая в списке — Польша.

Ранее Евгений Кошевой признался, что дочь активно учит польский язык, ведь имеет планы поехать туда на учебу.

Евгений Кошевой также рассказал, что сейчас девушка мечтает об успешной творческой карьере, а главное она хочет собрать на свое выступление стадион поклонников.

"У нее есть цель собрать стадион. Стадион так стадион", — смеясь рассказал Кошевой.

5:26 — Евгений Кошевой о дочери Варваре

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Стоит отметить, что дочь Евгения Кошевого еще с юных лет демонстрирует свои вокальные способности. Когда Варваре было 11 лет она стала участницей вокального шоу "Голос дети", а также участницей детского Евровидения в 2019 году. Недавно дочь Евгения Кошевого очаровала подписчиков исполнением песни "I have nothing" всемирно известной певицы Уитни Хьюстон.

Напомним, ранее Евгений Кошевой уже рассказал о планах дочери учиться за границей. Также шоумен рассказал, о заработках во время войны и сколько тратит в месяц.