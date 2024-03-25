В Италии вновь начали продавать дома за 1 евро, но есть проблемы

До сих пор мэрия деревни добилась небольшого успеха. Многие здания находятся в плачевном состоянии. Кроме этого, наследников либо не могут найти, либо родственники не могут договориться о продаже.

За последние несколько лет продажи домов за один евро в Италии привлекли большой интерес: десятки людей решили скупить заброшенную недвижимость в некоторых обезлюдевших городах страны, сообщает CNN.

Такие города, как Муссомели на Сицилии и Зунголи в Кампании, сумели продать заброшенные дома иностранцам. Теперь отдаленная деревня Патрика с населением всего лишь 3000 человек, расположенная к югу от Рима, пытается сделать то же самое. Более 40 объектов недвижимости, заброшенных в начале 1900-х годов, будут выставлены на продажу.

Расположенная на скалистом плато с видом на долину Сакко в центральной Италии, Патрика — идиллическое место, но в прошлом жизнь здесь была нелегкой для местных жителей.

Заброшенные дома

Многие уехали в поисках светлого будущего в другие места, оставив свои дома пустыми на десятилетия. Пытаясь вдохнуть новую жизнь в умирающую деревню, мэр города Лючио Фьордалисо пытается повторить успех других итальянских деревень, которые выставили свои пустующие дома на продажу за один евро, или чуть больше доллара. Однако, до сих пор он добился небольшого успеха.

"Сначала мы нанесли на карту все заброшенные дома и обратились к первоначальным владельцам с официальным призывом передать им свою ветхую семейную собственность, но нам удалось продать всего два дома за один евро", — рассказывает Фьордалисо журналистам.

"Схема одного евро" так и не была запущена в Патрике. Это может быть связано с состоянием заброшенных домов. Некоторые дома просто слишком запущены, чтобы их можно было продать, даже если бы владельцы были готовы на это согласиться. Гораздо удобнее купить одно из новых зданий, чем брать старое, нуждающееся в капитальном ремонте, конечная стоимость которого в конечном итоге окажется намного выше.

Проблема с наследниками

В то время как местные власти в городах, оставшихся малонаселенными из-за землетрясений и других стихийных бедствий, имеют юрисдикцию выставлять заброшенные дома на продажу без разрешения владельцев, это не относится к Патрике и другим подобным городам.

"Сначала нам нужно, чтобы владельцы или их наследники распорядились своими старыми домами. Только тогда мы сможем выставить эти объекты на продажу с их согласия, что очень усложняет процесс. Почти невозможно", — объяснил чиновник.

Город получил "положительный ответ" от 10 владельцев, но в последнюю минуту они отказались. Остальные так и не ответили.

Фьордалисо считает, что многие владельцы имеют проблемы с другими родственниками, владеющими долями того же имущества.

Заброшенные здания в старых итальянских городах иногда делятся между несколькими наследниками, которым принадлежит только часть, например, ванная, балкон, кухня – и ничто не может быть продано без письменного согласия всех наследников, согласно итальянскому законодательству.

В прошлом было принято, что дети наследовали часть своего семейного дома, включая участки земли, колодцы и фруктовые сады. Но это не всегда гарантия того, что родственники останутся в хороших отношениях или будут поддерживать контакт в течение многих лет.

"Продажа потенциальных домов за один евро зашла в тупик, поскольку большинство родственников, живущих в одной и той же собственности, были в разногласиях друг с другом по личным причинам или не могли договориться о продаже, некоторые почти не разговаривали и не знали друг друга, другие жили в отдаленных городах и даже за границей", — говорит мэр.

В некоторых случаях в прошлом дома никогда официально не делились между наследниками, поэтому линия владения разрывалась без четкого указания на то, кто должен быть нынешним владельцем. Единственные два заброшенных дома, которые удалось продать в Патрике за один евро, полностью принадлежали двум местным жителям, поэтому никаких связей с двоюродными братьями или праправнуками четвертой степени родства не требовалось.

Несмотря на эти проблемы, Фьордалисо не отказался от продажи некоторых из давно заброшенных домов города, даже если для этого придется вести переговоры между враждующими родственниками.

Напомним, 24 марта сообщалось, что в заброшенном 800-летнем доме нашли сеть скрытых туннелей. Подземные проходы простирались примерно на 50 метров и вели к пяти разным комнатам. Археологи продолжают выяснять их происхождение.