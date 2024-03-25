Бритни Спирс продемонстрировала подтянутую фигуру в ярком желтом купальнике (фото, видео)

Певица отправилась в отпуск и поделилась яркими фотографиями. Она также рассказала о последней диете, которую пробовала.

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс продемонстрировала свою фигуру в эффектном купальнике во время отпуска в тропиках. 24 марта она опубликовала знойное видео, сообщает Daily Mail.

42-летняя певица Baby One More Time проводящей время на живописном пляже.

Она продемонстрировала подтянутую фигуру, надев яркий желтый купальник с тонкими бретелями. Артистка дополнила свой образ большими коричневыми очками, чтобы защитить глаза от яркого солнечного света. На одних кадрах светлые локоны Бритни были собраны в небрежный пучок, позволяя нескольким выбившимся прядям упасть ей на лоб.

Бритни Спирс на отдыхе Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

На других она распустила волосы, так что ее локоны естественным образом ниспадали по плечам. Она выбрала минимум аксессуаров и надела только белое ожерелье.

Бритни Спирс на пляже Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

На протяжении всего клипа фоном играл трек La Combi Versace Розалии и Токиши. К своему посту Спирс просто добавила три смайлика с розовыми цветками.

Знаменитость держит своих поклонников в курсе во время своего веселого путешествия. На этой неделе она опубликовала фотографии в модном бикини с леопардовым принтом возле океана.

В свой незабываемый отпуск Бритни произошел вскоре после того, как певица заявила, что она "слишком крошечная и слабая", чтобы делиться более пикантными фотографиями в социальных сетях. По ее словам, она вошла в новое "духовное измерение", и это заслуга последней диеты, которую она пробовала. Она рассказала своим последователям, что начала пробовать периодическое голодание, когда прочитала книгу Стивена Харрода Бунера "Преобразующая сила голодания: путь к духовному, физическому и эмоциональному омоложению".

"Это может вызвать у вас слабость на несколько дней, но затем вы получите естественный кайф от всех выделяющихся токсинов…", — отметила знаменитая певица.

Напомним, 4 марта Сэм Асгари высказался о разводе с Бритни Спирс. Звездная пара встречалась около шести лет прежде, чем пожениться в 2022. Через год они сообщили о разводе.