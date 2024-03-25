Принц Джордж получил очаровательный подарок от дедушки короля Чарльза ІІІ (фото)

Король Чарльз порадовал своего внука принцу Джорджу. Это место когда-то любили в детстве его отец принц Уильям и дядя принц Гарри.

Принцу Джорджу достался драгоценный подарок от его деда, короля Великобритании. Он хранится на любимой территории Чарльза ІІІ в Хайгроув-Хаусе. Дом, который монарх купил в 1980 году, был пристанищем для сыновей Чарльза Уильяма и Гарри в молодые годы, а теперь он стал пристанищем и для его внуков, сообщает Оk.

В 1988 году Чарльз построил волшебный домик на дереве для игр Уильяма и Гарри, который теперь перешел к принцу Джорджи после ремонта. Дом на дереве расположен в заросшей папоротником части сада, известной как Стампери. Он покрыт соломенной крышей и имеет очаровательную дверь в форме листа падуба.

Король Великобритании Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Пышная зелень садов, где расположен домик на дереве, стала идеальной игровой площадкой для Гарри и Уильяма. Когда принцы подросли, появилось еще одно секретное пространство, обеспечивающее уединение, хотя, возможно, оно было не таким безопасным, как домик на дереве их отца. В своих мемуарах "Спейр" Гарри рассказывает, что через несколько лет после смерти его матери он и его брат сбежали в огромный подвал Хайгроува. В шутку назвав его "Клуб H", Гарри вспоминает, как пространство без окон стало "идеальным местом встреч для подростков".

"Пахло сыростью, землей, камнем и мхом. Пахло срезанными цветами, чистой грязью… и, возможно, оттенком пива", — пишет Гарри.

Король Чарльз с детьми Фото: Getty Images

Однако это не единственный подарок, который король Чарльз преподнес Джорджу. Недавно сообщалось, что на первый день рождения принца он также подарил ему "Пастушескую хижину" в викторианском стиле в Хайгроув-Хаусе. В роскошной хижине есть все, от дровяной печи до кушетки, и считается, что она до сих пор является популярным местом для игр уэльских детей во время посещения поместья.

Обсуждая лес вокруг поместья во время одного из выступлений, Чарльз сказал: "Это было довольно пустое поле, которое ферме больше не нужно. Самым замечательным было то, что мне удалось посадить его в тот же год, когда родился мой внук, старший, Джордж, поэтому я решил назвать его Лесом принца Джорджа".

Напомним, 27 февраля сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят принца Джорджа к королевским обязанностям. Родители принца Джорджа попытаются это сделать как можно более ненавязчиво. Так считает биограф королевской семьи.