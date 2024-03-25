"Долго хотела": как Кэмерон Диас чувствует себя после рождения сына

Актриса и ее муж Бенджи Мэдден уже воспитывают дочь Реддикс. Накануне стало известно об еще одном пополнении в семье.

51-летняя американская актриса Кэмерон Диас чувствует себя "бесконечно счастливой" быть матерью двоих детей. Об этом пишет People.

В пятницу, 23 марта 2024 года, звезда фильма "Маска", которая с 2015 года замужем за 45-летним Бенджи Мэдденом, сообщила в Instagram о рождении их сына Кардинала Мэддена, не рассказывая ранее о своей беременности. Они также являются родителями четырехлетней дочери Реддикс.

В публикации знаменитость отметила, что новорожденный "очень милый", но объяснила своим 12 млн подписчиков, что не будет публиковать фотографии ради его "безопасности и конфиденциальности". Диас не раскрыла ни дату рождения Кардинала, ни то, сама ли родила ребенка.

"Они всегда надеялись на второго ребенка, потому что им нравится быть родителями. Много лет Кэмерон хотела стать мамой", — рассказывают источники.

Кэмерон Диас во второй раз стала мамой

"Она становится очень эмоциональной, когда рассказывает о долгом пути к материнству. Ей очень повезло иметь двоих детей", — добавляет инсайдер.

"Мы чувствуем себя такими благословенными и благодарными, посылая большое уважение от нашей семьи вашей", — писала в посте Кэмерон.

Актриса с 2015 года замужем за лидером группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, 44. Пара довольно редко выходит вместе в свет и практически не комментирует свою личную жизнь.

История любви Кэмерон и Бенджи началась в мае 2014 года, когда знаменитости познакомились на одном из публичных мероприятий. Через несколько месяцев пара обручилась, а в январе 2015 поженилась. В начале 2020 года родилась дочь Реддикс, которую родители оберегают от внимания общественности.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден Фото: Getty Images

Напомним, почему Кэмерон Диас спит с мужем в разных комнатах.

Также Фокус писал о редком появлении Кэмерон Диас на публике с дочкой.