Рози Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стэтхэмом наслаждаются роскошным отдыхом в Италии (фото)

Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, пара вместе с 2010 года. А помолвлены Рози и Джейсон ​​уже почти девять лет.

Английская супермодель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли проводит романтический отпуск в Умбрии, Италия, со своим 56-летним женихом, звездой боевиков Джейсоном Стэтхэмом. Она опубликовала ряд потрясающих снимков в Instagram 24 марта, сообщает Daily Mail.

36-летняя супермодель выглядит сенсационно в обтягивающем наряде, прислонившись к стене и наслаждаясь солнцем. Рози продемонстрировала свою потрясающую фигуру в роскошном платье с пайетками. Свой образ модель дополнила парой черных туфель на высоком каблуке. Ее светлые длинные волосы были распущены и мягкими волнами ниспадали на плечи.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли Фото: instagram.com/rosiehw

Бывший "ангел" Victoria’s Secret, надела пару ослепительных сережек, нанесла легкий макияж, подчеркнув губы розовым блеском.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли Фото: instagram.com/rosiehw

Также Уайтли опубликовала снимки, где она в черном платье с длинными рукавами, открытой спиной и массивным поясом с золотой пряжкой.

Пара еще не поженилась, но объявила о своей помолвке. Рози продемонстрировала свое впечатляющее кольцо с бриллиантом на церемонии вручения "Золотого глобуса" 2016 года. По мнению журналистов, им настолько нравится быть помолвленными, что они не планируют официально связывать себя узами брака в ближайшее время.

По словам источника, близкого к паре, в отношениях они находятся на "одной странице", несмотря на заметную разницу в возрасте: "Что касается них, то в конце концов они поженятся, но им кажется, что они уже женаты, и спешить некуда".

У них есть сын Джек, шести лет, и дочь Изабелла, которой почти два года. Инсайдер также предположил, что пара может завести еще детей, а не планировать свадьбу, и именно дети могут подтолкнуть их к свадьбе: "А что касается их детей, их дети еще очень малы, и их мысли о расширении семьи настолько правдоподобны, что они могут подождать со свадьбой, когда их дети подрастут, чтобы они могли насладиться торжеством сами".

Ранее сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли cтала новым послом Tiffany и примерила невероятные драгоценности. Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли и мать двоих детей не скрывает своей гордости по поводу этого сотрудничества.