Драгоценные колье и дорогой антиквариат: жительница Нью-Йорка рассказала, что находила в мусорных баках

Анна Сакс практически ничего не покупает в магазинах. И находит в мусорных баках настоящие сокровища.

Анна Сакс, жительница Нью-Йорка, прославилась своим блогом, в котором она показывает, сколько сокровищ и просто хороших вещей выбрасывают жители Нью-Йорка, а также владельцы магазинов. Ранее она работала в инвестиционном банке, а теперь пытается продемонстрировать, что люди приобретают и выбрасывают слишком много, нанося ущерб экологии. Об этом пишет Readerʼs Digest.

Сакс собрала вещи и переехала в Коннектикут на три месяца, где жила в сельскохозяйственной общине, направленной на устойчивый образ жизни и выращивание экологически чистых продуктов питания. Когда она вернулась в Нью-Йорк, у нее была новая цель и множество новых навыков, которые помогли воплотить ее мечты в реальность.

По ее словам, ее поразило, как мало было в общине отходов. Вернувшись в Нью-Йорк, она была поражена количеством мусора. "Я начала задаваться вопросом: "Что на самом деле находится во всех этих сумках и мусорных баках на тротуарах?", — оказалось, что там полно скоровищ.

Вместо того, чтобы застрять в бесконечном цикле беспокойства по поводу климата, она взялась за миссию, которая делает ее одним из самых влиятельных активистов по изменению климата в социальных сетях сегодня.

Жизнь в общине открыла Сакс глаза на ущерб, который потребительская культура наносит на местном, национальном и глобальном уровне.

Поэтому в 2016 году она прошла мастер-курс и начала работать в программе спасения продуктов питания. Она нашла свое призвание в 2017 году. Чтобы утолить свое любопытство и помочь добыть еду и предметы домашнего обихода, она начала то, что она называет "выгулом мусора".

Во время прогулок по своему району 31-летняя Сакс перебирает мусор в поисках предметов многоразового использования. Вскоре ее "выгулы" расширились и теперь включают в себя корпоративные мусорные контейнеры и бытовой мусор. Удивительно, но она обнаружила множество действительно замечательных вещей, таких как одежда, дизайнерские аксессуары, столовая посуда и еда, и все это она документирует в Instagram и TikTok.

Анна Сакс и найденная в мусоре еда

Под псевдонимом "Мусорщица" Сакс быстро завоевала популярность благодаря своим образовательным, забавным и неожиданным видеороликам, которые освещают проблемы потребительства и делятся информацией о том, как вести более экологичный образ жизни. "Основная проблема — перепроизводство, которое приводит к чрезмерному потреблению, которое приводит к огромному количеству отходов", — говорит она.

В своих роликах Сакс показывала, среди прочего, огромные мешки с одеждой, которые просто выбросили. В еще одном ролике она нашла 16 неоткрытых коробок салфеток и два рулона туалетной бумаги, три пакета с шоколадными батончиками, новые коробки тампонов, свежие цветы и украшения для вечеринок.

Тонны выброшенных праздничных пакетов

Есть также много пищевых отходов из государственных школ Нью-Йорка. "Я думаю, что система государственных школ Нью-Йорка могла бы лучше управлять своими запасами", — говорит она, перебирая сотни мешков с морковкой.

Дело в том, что корпорации и другие организации (например, государственные школы) часто предпочитают уничтожать или выбрасывать предметы, а не раздавать их людям, которые могут в них нуждаться. По словам Сакс, основная причина таких растрат заключается в том, как устроено нынешнее налоговое законодательство США. Розничные продавцы, уничтожающие товары, могут заявить об убытках по налогам и получить возмещение всех пошлин. Если они раздают товары, они могут потребовать лишь небольшую сумму в качестве благотворительного вычета из своих налогов. Это дает компаниям финансовый стимул проявлять расточительность вместо того, чтобы раздавать товары.

Найденный антиквариат

Руки сотрудников часто связаны, когда дело доходит до протокола утилизации. "Сотрудникам не разрешается забирать это домой", — сказала Сакс, снимая, как она обнаружила выброшенные коробки с салфетками. По ее словам, это будет считаться кражей, и за это их уволят. Они не могут и пожертвовать вещи, потому что их также обвинят в краже.

В идеале компании должны были бы жертвовать вещи, которые они не могут продать, в "бесплатные магазины" или напрямую нуждающимся, вместо того, чтобы выбрасывать их в мусор. Сакс также призывает принять двухпартийный закон "Пожертвуйте, а не выбрасывайте", чтобы помешать корпорациям выбрасывать вещи на обочину.

Пакеты, полные шоколадок

Видео Сакс много раз становились вирусными, вызывая шок в отраслях, о которых она говорит. В ее самом популярном видеоролике 2021 года были показаны новенькие роскошные сумки Coach, которые сотрудники порезали перед тем, как выбросить — это еще один способ воспользоваться налоговой лазейкой.

И это несмотря на "обязательства по устойчивому развитию" на веб-сайте Coach. В нем говорится, что компания поощряет ремонт поврежденных сумок и является частью "циркулярной экономики".

Дизайнерские сумки

После скандала бренд Coach объявил об изменениях в своей политике, заявив, что больше не будет уничтожать возвраты в магазине.

В 2019 году она обвинила CVS в том, что был выброшен целый контейнер медикаментов и детского питания. Она написала генеральному директору, предложив CVS сформировать местные партнерства по пожертвованиям. В ответ компания заявила, что рассмотрит этот вопрос. После того, как очередное видео ее погружения в мусорный контейнер CVS стало вирусным, компания решила отказаться от пластиковых пакетов.

Призвать компании к ответственности за свои обещания — еще одна из ее целей. В 2016 году Starbucks сделала большую новость, объявив, что к 2020 году она будет жертвовать всю непроданную еду, а не выбрасывать ее. Видео Сакс за 2020 год показали, что, несмотря на обещания корпорации, она все еще выбрасывает тонны хорошей еды. В 2022 году Starbucks подтвердила свои обязательства, заявив, что к 2030 году сократит общие потери и порчу продуктов питания на своих предприятиях в США на 50 процентов.

Также Сакс показывает видео других активистов, которые также ищут в мусоре хорошие вещи. Так, один из ее однодумцев нашел живого попугая в мусорном контейнере Petco. Возмущение в социальных сетях было настолько сильным, что компания была вынуждена начать официальное расследование.

Живой попугай, найденный в мусоре

Говорят, что является мусором для одного, может стать сокровищем для другого. И Анна это подтверждает. Как охотник за сокровищами, она может похвастаться по-настоящему ценными находками.

Что находила Анна Сакс в мусоре

Антикварный набор чаш для пунша Рассела Райта Сатурн. Сейчас он является частью постоянной коллекции Смитсоновского музея дизайна.

Клубок дорогих колье Тиффани. Она и ее подруга часами распутывали их.

Красивая урна с прахом домашнего кота. "Хорошо, что я прочитала табличку внизу, а то я могла бы ее открыть", — говорит она.

Зеленый бархатный дизайнерский пиджак. Она сохранила его и носит до сих пор.

Страница настоящей средневековой книги в рамке. Теперь она висит у нее дома.

Набор почти новых стульев из ротанга и журнального столика. Они в ее гостиной.

Коллекция настольных книг для малышей. Она подарила их своей племяннице.

Дорогие шоколадные конфеты. Одну часть она откладывает, чтобы съесть, а другую отдает.

Набор старинного фарфора.

Свежие цветы. "Магазины часто их выбрасывают. У меня дома почти всегда есть свежие цветы", — говорит она.

Новые шерстяные носки.

Праздничные украшения и гирлянды.

Кашпо с живыми растениями в них.

Хобби Анны Сакс обеспечивает ее одеждой, едой, бытовой техникой, посудой, книгами и произведениями искусства. Кое-что она оставляет себе, а многое раздает друзьям, или продает на онлайн-аукционах. Многое Анна жертвует на благотворительность, а еду отдает нуждающимся.

Напомним, ранее Фокус писал о британке, которая также занимается тем, что ищет полезные вещи в мусорных баках. И Салли Спаркс на данный момент полностью обеспечивает себя одеждой от дизайнерских брендов.