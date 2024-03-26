"Она такая же актриса, как и Канье", – инсайдер о поведении Бьянки Цензори

Бьянка Цензори полностью разделяет идеи Канье и вместе с ним экспериментирует.

29-летняя Бьянка Цензори, жена 46-летнего рэпера Канье Уэста, не такая уж жертва контроля со стороны супруга, как многие думают, и прекрасно понимает, что делает и для чего. Об этом таблоиду Page Six рассказал инсайдер из окружения пары.

По его словам, Уэст считает невероятно скудный гардероб своей жены "искусством перформанса".

"Люди путают творчество Бьянки. Она феноменальная личность, феноменальная актриса, способная развлекать публику. Она артистка-перформанс. Бьянка такая же артистка, как и Йе", – заявил источник.

Недавно рэпер опубликовал фото жены в белых кружевных колготках и белых босоножках на высоком каблуке, лежащей на огромной кровати с белым бельем. Перед лицом она держит телефон.

Фото: ye/instagram

Малик Юсеф, музыкальный партнер Уэста, прокомментировал снимок.

"Я думаю, это Йе говорит: "Моя с*ка живет в роскоши, я не знаю, что вы все делаете сегодня, но я надеюсь, что вы все просто расслабляетесь, как и я. Это мое дело… Она сама принимает решение о том, как одеваться. Я думаю, что она и Уэст экспериментируют вместе и говорят: "Эй, это прекрасно"", – говорит он.

Ранее информаторы утверждали, что Бьянка – не просто муза Уэста, но и его деловой партнер.

"Бьянка — важная часть управленческой команды. Она в значительной степени контролирует бизнес. Она является старшим советником Йе и старшим креативным и бизнес-консультантом всей команды. Она взаимодействует с людьми независимо от Йе. Бьянка имеет большое влияние — она помогает контролировать дизайн, кому мы продаем, с кем сотрудничаем. Она полностью в себе", – сообщили люди, работающие с брендом рэпера.

Ранее Фокус писал, для чего Канье так вызывающе одевает свою жену. Не обошлось в этом вопросе и без Ким Кардашьян.