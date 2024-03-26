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26 марта 2024 года: собор архангела Гавриила - что сегодня нельзя делать

Наталья Гулий

Сегодня нельзя начинать новые дела, злоупотреблять алкоголем и одалживать деньги.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь празднует собор архангела Гавриила. Именно Гавриил является вестником самых благих новостей в истории человечества — о рождении Иоанна Предтечи, о Воскресении Христовом, о рождении Девы Марии, о рождении Иисуса Христа. По Новому и Ветхому заветам архангел Гавриил спас мир, наставляя людей на путь истины.

Что нельзя делать 26 марта:

  • начинать новые дела;
  • посещать важные встречи;
  • отправляться в дальние поездки;
  • одалживать деньги, инвестировать их или перечислять;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • женщинам запрещено просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.

Народные приметы и поверья:

  • заморозки — к холодной весне;
  • в березах много сока – ждите дождливое лето;
  • сильный дождь — к хорошему урожаю грибов;
  • на крышах еще есть снег – будет холодно еще месяц.

День ангела празднуют:

Василий, Гаврила, Кондратий, Вера, Алла, Анна, Мария, Лариса.

Родились сегодня:

  • 1949 — Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист.
  • 1973 — Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.
  • 1982 — Микель Артета, испанский футболист, тренер.
  • 1985 — Кира Найтли, британская актриса.

Также в этот день:

  • 1845 год – в США получают патент на медицинский пластырь;
  • 1904 год — завершают строительство и сдают в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала;
  • 1999 — зафиксировано появление червя "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.