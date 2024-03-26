26 марта 2024 года: собор архангела Гавриила - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя начинать новые дела, злоупотреблять алкоголем и одалживать деньги.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь празднует собор архангела Гавриила. Именно Гавриил является вестником самых благих новостей в истории человечества — о рождении Иоанна Предтечи, о Воскресении Христовом, о рождении Девы Марии, о рождении Иисуса Христа. По Новому и Ветхому заветам архангел Гавриил спас мир, наставляя людей на путь истины.

Что нельзя делать 26 марта:

начинать новые дела;

посещать важные встречи;

отправляться в дальние поездки;

одалживать деньги, инвестировать их или перечислять;

злоупотреблять алкоголем;

женщинам запрещено просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.

Народные приметы и поверья:

заморозки — к холодной весне;

в березах много сока – ждите дождливое лето;

сильный дождь — к хорошему урожаю грибов;

на крышах еще есть снег – будет холодно еще месяц.

День ангела празднуют:

Василий, Гаврила, Кондратий, Вера, Алла, Анна, Мария, Лариса.

Родились сегодня:

1949 — Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист.

1973 — Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.

1982 — Микель Артета, испанский футболист, тренер.

1985 — Кира Найтли, британская актриса.

Также в этот день: