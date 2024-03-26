"Я готов": звезда сериала "Женский доктор" Алексей Нагрудный о мобилизации в армию (видео)

Алексей Нагрудный родом из Луганской области. Сейчас его родина в оккупации. Актер признался, готов ли пойти в армию, если его мобилизуют.

49-летний украинский актер Алексей Нагрудный, известный ролями в сериалах "Никто не идеален", "Женский доктор и другие, признался, готов ли пойти на фронт, если получит повестку. О своем решении актер рассказал в интервью Алины Доротюк.

Стоит отметить, что Алексей Нагрудный родом из Рубежного Луганской области, которое сейчас находится в оккупации. Там актер родился и вырос, после уехал по миру строить карьеру. Несколько лет назад Алексей вывез из Рубежного свою маму. Сделал он это еще 7 лет назад, накануне начала полномасштабной войны. Отец актера умер в 2013 году, перед началом АТО в Донецкой и Луганской областях.

"Отец умер в декабре 2013 года. Онкология. Слава Богу, что он не дожил до 2014 года, потому что я не знаю как бы он пережил", — рассказал Нагрудный.

54:55 — почему до сих пор не на фронте?

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В интервью актер также признался, почему до сих пор не пошел служить в армию и планирует ли вообще это сделать.

"Скажем так, я здесь, я никуда не уехал, не сбежал. Если придет моя очередь, я готов собрать вещи, пойти три месяца получать военную профессию, которой не имею. Или учитывая опыт съемок в сериале "Женский доктор", кого-то зашить я точно сумею. Я пойду защищать свою землю. Сейчас я воспитываю сына, которому месяц, старший, который имеет четкую проукраинскую позицию. Ему 16, он уже проходит комиссию в военкомате, все в порядке. Поэтому, если придет моя очередь, я готов. Жаль, если я не смогу какой-то пользы принести. Но я надеюсь, что стрелять научусь", — подчеркнул актер.

Напомним, ранее мы писали, известный телеведущий попал под обстрелы. Кроме этого, Фокус писал, телеведущий Артем Овдиенко добровольно пошел в армию и уже успел принять присягу.