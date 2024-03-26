Премьер-министр Италии попала в порноскандал

Сейчас Джорджия Мелони надеется выиграть суд против отца и сына, которые создали с ней фейковое порно-видео. Полученную от них денежную компенсацию глава итальянского правительства хочет пожертвовать женщинам, которые стали жертвами насилия.

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони требует в суде €100 тысяч после того, как в интернет выложили фейковое эротическое видео с ее участием. Об этом сообщает медиа la Repubblica.

Дипфейковые порновидео находились в сети уже несколько месяцев и собрали миллионы просмотров по всему миру. Дело о клевете возбуждено против двух мужчин, 73-летнего отца и 40-летнего сына. О них сообщила Мелони, прежде чем она заняла пост главы правительства.

Расследование провела Почтовая полиция, отследившая двух мужчин по прозвищу, использованному на веб-сайте, а затем по номеру телефона, с которого распространялись фейковые видео.

Мелони уже сообщила, что запросила компенсацию ущерба в размере €100 тысяч, которые затем будут переданы на благотворительность для женщин, ставших жертвами насилия.

"Иск призван стать посланием, адресованным всем женщинам, ставшим жертвами такого рода насилия, чтобы они не боялись сообщать об этом. Это жест (передача денежной компенсации в фонд, — ред.) символичен и призван внести свой вклад в защиту жертв — женщин, которые, часто неосознанно, становятся объектами преступлений такого рода", — сказала адвокат истца Мария Джулия Маронгиу.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что премьер Италии Джорджи Мелони не выдержала сексизма и ушла от своего партнера. Разрыв отношений в паре произошел тогда, когда 46-летняя премьер Италии вовсю защищает традиционную итальянскую семью как основу своей политики.