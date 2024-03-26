Энн Хэтэуэй рассказала о том, почему не снимется в сиквеле "Дьявол носит Prada"

Актриса призналась, что несмотря на невероятный кассовый успех фильма, его создатели не оставили простора для продолжения.

В июле 2024 года исполняется 18 лет со дня выхода фильма "Дьявол носит Prada", в котором главные роли сыграли Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. Последняя в интервью Vanity Fair призналась, что не смотрела культовую картину уже очень много лет и не собирается сниматься в сиквеле.

В видео на YouTube-канале журнала актриса пересматривает некоторые из своих старых фильмов, в том числе "Дьявол носит Prada", после того как она попала в заголовки газет из-за своей "токсичной онлайн-идентичности", которая стоила ей ролей в кино.

Посмотрев кадр, где персонаж Хэтэуэй Энди заходит в офис Миранды Пристли, она ахнула и поставила видео на паузу.

"Чтобы вы понимали: все вы смотрели этот фильм гораздо позже, чем я. Прошло, если не более десяти лет, то, может быть, два десятилетия с тех пор, как я смотрела этот фильм, так что это просто потрясающе", – начала Хэтэуэй.

Показав кадр с Энн и Мерил из фильма, Хэтэуэй прокомментировала то, как Мерил вела себя на съемочной площадке.

"Я была там, когда Мерил впервые вошла на эту съемочную площадку, и увидела, как она уважала работу нашего художника-постановщика, но также как будто превратила ее в нечто большее, похожее на то, как она видела персонажа", — сказала Хэтэуэй.

По словам Хэтеуэй, она во время съемок впитывала в себя опыт своих более старших и именитых коллег.

Когда у Энн поинтересовались, представляла ли она, какой успешной станет картина, она ответила:

"Да, я это сделала. Не такой огромной, какой она стала, но она просто притягивала меня, и я должна была быть ее частью. Однако не это, что это как бы вплетено в культуру и стало пробным камнем для стольких людей. Я не предполагала, что это произведет такое неизгладимое впечатление и такое наследие".

После выхода в 2006 году "Дьявол носит Prada" имел огромный успех. Фильм собрал $326 миллионов по всему миру при бюджете всего в $35 миллионов долларов. Однако, говорит Энн, у картины нет никаких предпосылок для сиквела.

"Иногда в этом пузыре следует беречь и сохранять вещи, и это нормально. И я думаю – разве Мерил не сказала об этом что-нибудь смешное?" Ее спросили: "Сделает ли она когда-нибудь продолжение?" и она ответила: "Да, если мне не придется худеть". Но я думаю, она сказала: "К черту!"", – отметила актриса.

Ранее Фокус писал, что звезды "Дьявол носит Prada" воссоединились на сцене SAG Awards 2024.