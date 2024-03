Кристен Стюарт рассказала о предстоящей свадьбе и планах стать мамой

Кристен Стюарт и Дилан Мейер обручились еще в конце 2021 года. Впрочем, свадьбу до сих пор не сыграли.

33-летняя американская актриса Кристен Стюарт призналась, что однажды, возможно, станет мамой. Об этом звезда "Сумерек" рассказала в подкасте Not Skinny But Not Fat.

Стюарт отметила, что она и ее невеста Дилан Мейер, 36, "безусловно" готовы к детям. Влюбленные уже подготовились на будущее и заморозили яйцеклетки.

"Я имею в виду, что я открыта. Да, однозначно", — подчеркнула актриса.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер Фото: Instagram spillzdylz

"Мы делали действительно неприятные вещи, например, замораживали наши яйцеклетки и тому подобное. Так что, если мы хотим, мы можем... [Мы] держим это открытым", — добавила Кристен.

Звезда экрана начала встречаться со своей невестой в 2019 году, а в ноябре 2021 стало известно об их помолвке.

Что касается свадьбы, то Стюарт призналась, что они "обычные люди", поэтому сделали "эту широкую традиционную вещь", когда говорили: "Выходи за меня замуж".

Кристен Стюарт и Дилан Мейер Фото: Getty Images

Стюарт объяснила, что "вскоре" она дебютирует как режиссер, экранизируя мемуары Лидии Юкнавич "Хронология воды".

"Итак, я должна это сделать, прежде чем мы сможем пожениться", — сказала она.

По словам Кристен, они с Дилан должны разослать приглашения на церемонию, чтобы у гостей было время подготовиться.

