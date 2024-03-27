Принц Уильям и принц Гарри серьезно поссорились задолго до Меган, – биограф

Впервые братья серьезно поссорились на волне скандала с вечеринкой, где принц Гарри появился в костюме со свастикой. Дальше раскол только увеличивался, поскольку Гарри понимал, что он всегда будет вторым.

Отношения принца Уильяма и принца Гарри были натянутыми еще задолго до того, как в жизни последнего появилась Меган Маркл и случился Мегзит. И все разговоры о том, что младший брат хочет восстановить отношения со старшим не имеют шансов на успех, поскольку будущий король Великобритании в ближайшем будущем вряд ли позволит этому произойти. Об этом рассуждает королевский биограф Роберт Лейси, автор книги "Битва братьев", пишет Daily Mail.

Впервые браться серьезно поссорились в 2002 году. В этом же году выяснилось, что Гарри курил марихуану, и это попало в заголовки газет, бросив тень на королевскую семью.

Три года спустя Гарри испытал еще одно унижение, когда его сфотографировали в нацистской форме на маскарадной вечеринке колонистов и туземцев, проходившей в доме обладателя олимпийской золотой медали по конкуру Ричарда Мида.

Тогда разгорелся грандиозный скандал, и принц Гарри вынужден был принести публичные извинения, после чего принц Чарльз отправил младшего сына на лекцию к главному раввину.

Фото с принцем Гарри в костюме со свастикой вызвало грандиозный скандал Фото: The Sun

При этом на принце Уильяме эта история никак не сказалась.

"Меган не была первоначальным фактором, повлиявшим на решение принца Гарри отомстить свей семье. В январе 2005 года, после провала костюма "Колониалы и туземцы", мы теперь знаем, что принц Гарри был вынужден переоценить участие своего старшего брата и несправедливость появления Уильяма, пахнущего розами. Это заставило Гарри почувствовать себя отчужденным. Друзья вспоминают "молчание" и довольно серьезный разлад между братьями в то время – как это было после "Позора наркотиков" 2002 года, когда Гарри впервые начал осознавать цену роли функционального козла отпущения", – говорит Лейси.

По словам биографа, Гарри и его друг Гай Пелли взяли на себя вину за "дикие выходки" в пабе "Рэттлбоун", "когда настоящим лидером компании "Рэттлбоуна" был Уильям".

После этого между братьями появился серьезный раскол, они долго не разговаривали. Гарри возмущался тот факт, что Уильям так легко отделался. Позже в своей книге "Запасной" герцог Сассекский напишет, что это старший брат и Кейт Миддлтон подбили его выбрать тот костюм. Момент выбора наряда был даже показан в шестом сезоне сериала "Корона".

Момент выбора костюма попал в сериал "Корона" Фото: Netflix

"Функция старшего брата заключалась в том, чтобы быть совершенным, независимо от того, сделал он что-то или нет. А функция младшего заключалась в том, чтобы заставить остальных из нас смеяться, критиковать, осуждать. Это была роль, которую все мы формировали для принца Гарри на протяжении многих лет", – подытожил Лейси.

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