Девушка Леонардо ДиКаприо спровоцировала слухи о помолвке

Актер и модель прекрасно проводили время и не скрывали нежных чувств от публики.

49-летний оскароносный американский актер Леонардо ДиКаприо замечен в компании 25-летней модели Виттории Черетти, на безымянном пальце которой зеваки заметили блестящее кольцо и заговорили о том, что вечный холостяк мог сделать девушке предложение, пишет Daily Mail.

Пара вместе обедала в ресторане бістрого питания в Лос-Анджелесе. В какой-то момент Виттория нежно положила руку на спину актера, и на ее пальце блеснуло кольцо.

Они заказали бурито, и Лео даже кормил Витторию.

Актер и модель вместе с лета 2023 года. Голливудский красавчик, известный своей склонностью встречаться с женщинами до 25 лет, на обеде выглядел непринужденно: в белой футболке, шортах цвета хаки и черных кроссовках. Он добавил к ансамблю черную бейсболку и серую маску.

Черетти надела полупрозрачный черный свитер поверх белой футболки, синие джинсы и черный ремень. Свои длинные волосы девушка заплела в длинные косы, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Совсем недавно Лео зажигал с коллегой по фильму Тейяной Тейлор, когда они присутствовали на вечеринке перед вручением Оскара в начале этого месяца.

Что касается Виттории, то она снялась в эффектной фотосессии для мартовской обложки журнала Elle и рассказала о моде, своих любимых дизайнерах, личной жизни и многом другом. При этом она ни разу не упомянула ДиКаприо.

Черетти, как и ее знаменитый бойфренд, ценит свою конфиденциальность и предпочитает использовать социальные сети в качестве профессионального портфолио, а не предоставлять подписчикам новости о своей личной жизни.

"Я покажу немного своей жизни здесь и там, но мне нравится держать это при себе", – говорит она.

Впервые Лео и Витторию заметили вместе в августе прошлого года, когда они ели мороженое в Санта-Барбаре, а шесть месяцев спустя их роман стал очевидным.

Пара также была замечена вместе в начале сентября на вечеринках, танцах и за поцелуями на Ибице. Источники в то время утверждали, что ДиКаприон он "без ума" от Виттории, поскольку она обладает "всеми качествами, которые он ищет в партнере".

Черетти – успешная модель. Она работала для таких брендов как Chanel, Prada, Dolce & Gabbana, Moschino и многих других. Девушка сопровождала ДиКаприо на вечеринке по случаю его 49-летия, где присутствовали Бейонсе и ее муж Джей-Зи, Леди Гага и Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Крис Рок, Кейт Бекинсейл, Зои Кравиц и Ченнинг Татум. Рита Ора, Зои Салдана и Снуп Догг.

Ранее Фокус писал, что Эллиот Пейдж рассказал, как ходил на двойные свидания вместе с Леонардо ДиКаприо.