С известной танцовщицей Еленой Шоптенко произошел несчастный случай

Из-за несчастного случая Елена Шоптенко получила серьезные травмы. Теперь ей предстоит операция.

36-летняя хореограф Алена Шоптенко, которая в 2006 году была партнершей по проекту у нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского на шоу "Танцы со звездами", в результате несчастного случая получила травмы ног и теперь ей предстоит операция. Об этом танцовщица сообщила у себя на странице в инстаграм.

В частности, как выяснилось, Алена Шоптенко порвала две связки на коленных суставах. Теперь в ближайшие дни ее ждет операция, а после еще 2 месяца реабилитации.

""Желающего судьба ведет, нежелающего — тянет". Я чувствовала, что давно пора было немного сбавить темп. Теперь у меня просто нет шансов этого не сделать. Из-за несчастного случая 2 порванные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После — реабилитация 2 месяца. Я не буду говорить, насколько для меня важны ноги и какие у меня сейчас ощущения, таких травм у меня не было никогда. Однако внутри есть уверенность, что через некоторое время все будет, как раньше, потому что я, как минимум, сделаю для этого все возможное", — написала Алена Шоптенко.

Читайте также: "Снаряд упал в 40 метрах": известный телеведущий попал под обстрелы

Танцовщица отметила, что в ближайшие 2 месяца точно не будет работать и не будет иметь никаких занятий и мастер-классов, однако, она воспринимает ситуацию как с ней случилась как возможность наконец сделать то, на что никогда не хватало времени.

"И очередной раз убеждаюсь, что самое ценное — это здоровье и люди. Я бесконечно благодарна близким и друзьям за поддержку, даже просто слова способны лечить. Вывод: Слушать себя и свое тело — это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому больному", — резюмировала Шоптенко.

После известия о трагедии поклонники танцовщицы засыпали ее комментариями: "Солнышко вы наше !такая неприятность , и все же надо время и все заживет , дай Бог! Вы в Киеве ?Надо вам, чтобы впоследствии туда пчелки укусили и заживет, будите прыгать еще лучше! Зиму пережили и война, а тут мабудь случайно и неожиданно", "Держитесь. Скорейшего выздоровления", "Желаю скорейшего выздоровления,Елена!".

"Я тебя очень хорошо понимаю! Держись!!! Желаю восстановиться как можно быстрее!!!", — поддержал хореографа ее коллега Евгений Кот.

"Обнимаю тебя крепко, держись!!!!!! Выздоравливай, как можно скорее!!!", — поддержала Елену Светлана Тарабарова.

"Аленочка, выздоровления!", — прокомментировала сообщение Ольга Сумская.

Напомним, ранее мы писали, Мисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в ДТП. Кроме этого, Фокус писал, известная украинская блогерша оказалась в реанимации с инсультом.