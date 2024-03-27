Мать Майкла Джексона судится с его сыном из-за наследства поп-короля

В ходе продолжающейся судебной тяжбы Кэтрин, мать Майкла Джексона, нанесла ответный удар по его сыну Биги, ранее известному как Бланкет. Семья короля поп-музыки продолжает битву за его наследие.

Новая тяжба из-за наследства Майкла Джексона связана с тем, что распорядители имущества короля поп-музыки Джон Бранка и Джон Макклейн продали половину издательских и мастер-записей певца компании Sony за 600 миллионов долларов. Трое детей Майкла, Биги, 22 года, Пэрис, 25 лет и Принс, 27 лет, очевидно, высказались за продажу, а Кэтрин подала апелляцию против нее. Об этом пишет Daily Mail.

Биги утверждал, что его бабушка должна сама оплатить судебные расходы по апелляции, а не покрывать их имуществом его покойного отца.

Однако в новом документе, полученном People, Кэтрин утверждает, что распорядители имущества, которое оценивают в 1,5 миллиарда долларов могут позволить себе оплатить ее судебные издержки и должны это сделать. По ее мнению, деньги на оплату ее издержек можно взять из наследства ее сына и при это никаких "убытков кредиторам или ущерба наследству или любому заинтересованному лицу" нанесено не будет.

Кэтрин Джексон с внуком Принсом

В заявлении Кэтрин добавлено: "Это значительно превышает ее потенциальные обязательства и оставляет сотни миллионов долларов доступными для остальных бенефициаров".

Кэтрин получает пособие от субтраста, созданного по завещанию Майкла, но не является прямым бенефициаром недвижимого имущества своего покойного сына.

Судя по всему, она получила около полумиллиона долларов судебных издержек по апелляции против продажи Sony, которая все еще находится на рассмотрении.

В качестве возражения Биги его адвокаты утверждали, что финансирование апелляции Кэтрин было бы бесполезно для поместья, которое, по их мнению, в любом случае вряд ли будет успешным.

"Учитывая такие шансы, Биги решил не тратить свои ресурсы на участие в апелляции. Тем не менее Кэтрин решила обжаловать решение суда. Это решение не в пользу наследников", — говорят юристы.

Майкл Джексон умер в возрасте 50 лет в 2009 году от остановки сердца, которую он перенес после приема пропофола в качестве снотворного.

Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Он оставил все свои деньги своим троим детям и своей матери Кэтрин, которая взяла на себя опеку над Принсом, Пэрис и Бланкетом, которые были несовершеннолетними на момент смерти Майкла.

Биги - сын Майкла Джексона

В последние годы его наследие вновь оказалось под пристальным вниманием из-за давних обвинений в сексуальном насилии над детьми.

Хотя Майкл был оправдан в 2005 году, обвинения по-прежнему звучат в публичной сфере, в том числе в документальном сериале 2019 года "Покидая Неверленд".

Ранее в центре скандала оказался брат Майкла – Джермейн. Родного брата Майкла Джексона, музыканта и продюсера Джермейна Джексона обвинили в сексуальном насилии. Истицей выступила Рита Баррет, с которой Джексон работал в прошлом.