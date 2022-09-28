Бывшая жена Майкла Джексона призналась, почему обменяла двоих детей от него на крупную сумму денег

О бывшей супруге поп-короля – Дебби Роу – сняли шокирующий документальный фильм.

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Новый документальный фильм от онлайн-таблоида TMZ (входит в медиа-империю Fox Corporation) посвящен второй жене покойного короля поп-музыки Майкла Джексона – Дебби Роу. С ней он прожил всего три года (с 1996-го по 1999-й), но за это время она успела родить ему двух детей – сына Майла Джозефа (его часто называют Принц Майкл) и дочь Пэрис. Почему она с такой легкостью отказалась от них, бывшая сотрудница дерамтологический клиники в Беверли-Хиллз (там они и познакомились в 90-е) призналась спустя многие.

"Майкл очень хотел стать отцом, и я это чувствовала. Но насколько сильно в нем бушевал отцовский инстинкт, настолько же слабым было мое желание стать матерью. Я ведь понимала, что наши отношения с Майклом на время, не навсегда. Я очень хотела ему помочь, и так на свет появились Майкл Джозеф, а затем и Пэрис", – откровенничает на экране Дебби. При разводе с Майклом в 1999 году она получила 10 миллионов долларов отступных, а певец получил все права на воспитание их совместных детей.

Годами позднее, еще при жизни Майкла Джексона, Дебби Роу все же добилась права иногда навещать Майкла-младшего и Пэрис. А после смерти поп-короля опекунство над детьми перешло к его матери Кэтрин.

Ранее Фокус писал о том, что дети Майкла Джексона вместе вышли на красную дорожку.