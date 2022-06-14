Взрослые дети Майкла Джексона вышли вместе в свет (фото)

Дети покойной звезды редко появляются на публике.

Накануне дети погибшего певца Майкла Джексона вышли вместе в свет. Они посетили премию Tony Awards в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

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Пэрис и Принс Джексон посетили мероприятие, чтобы поддержать бродвейский мюзикл MJ: The Musical в память об их звездном отце, скончавшемся в 2009 году. Мюзикл номинировали сразу на 10 наград.

24-летняя Пэрис и 20-летний Принс обычно вместе появляются на красных дорожках. И в этот раз не стал исключением.

Дочь Майкла Джексона вышла к публике в кремовом платье в пол, дополнив образ многочисленными браслетами и нежной подвеской. Тем временем сын покойного музыканта вышел на красную дорожку в строгом черном костюме.

[ + – ] Дети Майкла Джексона

Со сцены 20-летний Принс сказал, что его отец был большим поклонником мюзиклов, как в кино, так и на сцене театра.

"Мне кажется, многие думают, что наш отец навсегда изменил популярную музыку. И кто мы такие, чтобы здесь не согласиться", — отметил сын Майкла Джексона.

Популярный певец Майкл Джексон умер 25 июня 2009 из-за передозировки лекарственных препаратов, а именно пропофола. После выхода в 2019 году документального фильма о музыканте, а именно сексуальном насилии в отношении детей, дочь Джексона Пэрис хотела покончить с собой и утверждала, что это сплошная ложь.

Напомним, королевский внук принц Гарри нанял охранника Майкла Джексона.

Также Фокус писал о старшей дочери покойного Джексона, 24-летней Пэрис. Девушка часто делится обнаженными и откровенными снимками в своих соцсетях.