Принц Гарри нанял охранника Майкла Джексона

У нового начальника службы безопасности герцогов Сассекских – внушительный послужной список.

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Младший брат будущего короля Великобритании принца Уильяма, Гарри, и его жена Меган Маркл наняли бывшего телохранителя Майкла Джексона, 45-летнего Альберто Альвареса, который возглавил команду, обеспечивающую безопасность герцогов Сассекских, сообщает Daily Mail.

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Альвареса заметили рядом с принцем Гарри во время велосипедной прогулки в Монтесито, где внук королевы Елизаветы II живет вместе с семьей. Сын принцессы Дианы, одетый в кроссовки, топ с капюшоном, шорты, бейсболку с надписью "Калифорния" и солнцезащитные очки, выглядел расслабленным и был без защитного шлема. В соответствии с законодательством штата Калифорния его должны носить только лица моложе 18 лет. Кроме Альвареса, его сопровождал еще один охранник.

Новый начальник службы безопасности герцогов Сассекских имеет 15-летний опыт работы в сфере личной охраны и обеспечения безопасности мероприятий, также ранее работал в бойз-бэнде One Direction.

"Альберто работал с крупнейшими знаменитостями, поэтому знает все уловки, чтобы уберечь их от опасности. Он осторожен и был чрезвычайно предан Майклу. Он и Гарри кажутся хорошей парой, и Гарри надеется, что именно он позаботится о нем и его семье", – рассказал журналистам один из источников.

После смерти Джексона в 2009 году именно Альварес позвонил в 911, а также свидетельствовал на суде по делу о его смерти в 2011-м. Выяснилось, что еще до того, как он попал на работу к певцу, у него были приводы в полицию за вождение в нетрезвом виде и ссору с применением силы. Семья Джексона уволила его после того, как артиста не стало.

[ + – ] Альберто Альварес позвонил в службу 911, когда умер Майкл Джексон

Сам Альварес, работающий в Беверли-Хиллз с 2010 года, описывает себя как обладателя "послужного списка определения масштабов, расстановки приоритетов, планирования и реализации соответствующих мер безопасности/безопасности для защиты персонала и ценных активов в различных средах".

Ранее мы писали о том, что принц Гарри требовал от британского правительства, чтобы те обеспечили охрану его семье, когда они приедут на празднование Платинового юбилея королевы. Дошло до того, что он инициировал иск в суд против МВД Великобритании.