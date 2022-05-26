Принц Гаррі найняв охоронця Майкла Джексона

Новий начальник служби безпеки герцогів Сассекських має значний послужний список.

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Молодший брат майбутнього короля Великобританії принца Вільяма, Гаррі, та його дружина Меган Маркл найняли колишнього охоронця Майкла Джексона, 45-річного Альберто Альвареса, який очолив команду, що гарантує безпеку герцогів Сассекських, повідомляє Daily Mail.

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Альвареса помітили поруч із принцом Гаррі під час велосипедної прогулянки у Монтесіто, де онук королеви Єлизавети II живе разом із сім'єю. Син принцеси Діани, одягнений у кросівки, топ із капюшоном, шорти, бейсболку з написом "Каліфорнія" та сонцезахисні окуляри, виглядав розслабленим і був без захисного шолома. Відповідно до законодавства штату Каліфорнія його мають носити лише особи молодші 18 років. Окрім Альвареса його супроводжував ще один охоронець.

Новий начальник служби безпеки герцогів Сассекських має 15-річний досвід роботи у сфері особистої охорони та гарантування безпеки заходів, також раніше працював у бойз-бенді One Direction.

"Альберто працював із найбільшими знаменитостями, тому знає всі хитрощі, щоб уберегти їх від небезпеки. Він обережний і був надзвичайно відданий Майклу. Він і Гаррі здаються гарною парою, і Гаррі сподівається, що саме він подбає про нього та його родину", — розповіло журналістам одне з джерел.

Після смерті Джексона у 2009 році саме Альварес зателефонував у 911, а також свідчив на суді у справі про його смерть у 2011-му. З'ясувалося, що ще до того, як він потрапив на роботу до співака, у нього були приводи в поліцію за керування у нетверезому вигляді та сварку із застосуванням сили. Сім'я Джексона звільнила його після того, як артиста не стало.

[ + – ] Альберто Альварес зателефонував до служби 911, коли помер Майкл Джексон

Сам Альварес, який працює в Беверлі-Гіллз із 2010 року, описує себе як володаря "послужного списку визначення масштабів, розміщення пріоритетів, планування і реалізації відповідних заходів безпеки/безпеки для захисту персоналу та цінних активів у різних середовищах".

Раніше ми писали про те, що принц Гаррі вимагав від британського уряду, щоб вони забезпечили охорону його сім'ї, коли вони приїдуть на святкування Платинового ювілею королеви. Дійшло до того, що він ініціював позов до суду проти МВС Великої Британії.