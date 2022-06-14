Дорослі діти Майкла Джексона вийшли разом у світ (фото)

Діти покійної зірки рідко з'являються на публіці.

Напередодні діти загиблого співака Майкла Джексона вийшли разом у світ. Вони відвідали премію Tony Awards у Нью-Йорку. Про це пише New York Post.

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Періс та Прінс Джексон відвідали захід, аби підтримати бродвейський мюзикл MJ: The Musical у пам'ять про їхнього зіркового батька, який помер у 2009 році. Мюзикл номінували одразу на 10 нагород.

24-річна Періс та 20-річний Прінс зазвичай разом з'являються на червоних доріжках. І цей раз не став винятком.

Донька Майкла Джексона вийшла до публіки у кремовій сукні до підлоги, доповнивши образ численними браслетами та ніжною підвіскою. Тим часом син покійного музиканта вийшов на червону доріжку в строгому чорному костюмі.

[ + – ] Діти Майкла Джексона

Зі сцени 20-річний Прінс сказав, що його батько був великим прихильником мюзиклів, як у кіно, так і на сцені театру.

"Мені здається, багато хто думає, що наш батько назавжди змінив популярну музику. І хто ми такі, щоб тут не погодитися", — зазначив син Майкла Джексона.

Популярний співак Майкл Джексон помер 25 червня 2009 через передозування лікарських препаратів, а саме пропофолу. Після виходу у 2019 році документального фільму про музиканта, а саме сексуальне насилля щодо дітей, донька Джексона Періс хотіла накласти на себе руки та стверджувала, що це суцільна брехня.

Нагадаємо, королівський онук принц Гаррі найняв охоронця Майкла Джексона.

Також Фокус писав про старшу доньку покійного Джексона, 24-річну Періс. Дівчина часто ділиться оголеними та відвертими знімками у своїх соцмережах.