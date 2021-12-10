Дочь Майкла Джексона выложила обнаженное фото в Instagram

В свое время модель пыталась покончить с собой, признавалась в мазохизме и нетрадиционной ориентации

23-летняя американская певица и актриса Пэрис Джексон в очередной раз эпатирует свою аудиторию. Дочь умершего ы 2009 году поп-короля Майкла Джексона поделилась со своими подписчиками снимком, на котором позирует совершенно обнаженной. Как известно, Пэрис время от времени со своими подругами проводит специальные ритуалы в полночь. Судя по всему, это был один из них. "Купаясь в любви, чистоте и сестринстве", — подписала кадры Пэрис.

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[ + – ] Откровенное фото Пэрис Джексон

Также отметим, что ранее дочь Майкла Джексона признавалась, что часто видит галлюцинации и чувствует паранойю из-за слишком пристального внимания к умершему отцу и личности самой девушки со стороны общественности и СМИ.

[ + – ] Пэрис Джексон проводит специальные ритуалы со своими подругами

Тревожное состояние звезды иногда приводит ее в панику от шелеста обычного мусорного пакета или звука камеры.

Напоминаем, музыкант и певец Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года из-за передозировки лекарственных препаратов, а именно пропофола.

После выхода в 2019 году расследования об ее отце, а именно — сексуальном насилии в отношении детей, Пэрис хотела покончить с собой и утверждала, факты изложенные в фильме — сплошная ложь. В 2020 году Пэрис Джексон призналась, что начала причинять себе боль после смерти отца и увлеклась мазохизмом.