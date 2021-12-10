Дочка Майкла Джексона виклала оголене фото в Instagram

Свого часу модель намагалася покінчити із собою, зізнавалася в мазохізмі та нетрадиційній орієнтації

23-річна американська співачка та акторка Періс Джексон вчергове епатує свою аудиторію. Дочка померлого відомого співака та поп-короля Майкла Джексона поділилася зі своїми підписниками знімком, на якому позує абсолютно оголеною. Як відомо, Періс час від часу зі своїми подругами проводить спеціальні ритуали о півночі. Судячи з усього, це був один із них. "Купаючись у коханні, чистоті та сестринстві", — підписала кадри Періс.

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[ + – ] Відверте фото Періс Джексон

Також зазначимо, що раніше дочка Майкла Джексона зізнавалася, що часто бачить галюцинації та відчуває параною через занадто пильну увагу до її померлого батька та особистості самої дівчини зі сторони громадськості та ЗМІ.

[ + – ] Спеціальні ритуали, як проводить Періс Джексон зі своїми подругами

Тривожний стан зірки призвів навіть до паніки від шелесту звичайного сміттєвого пакета чи звуку камери.

Варто зазначити, що Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року через передозування лікарських препаратів, а саме пропофолу. Після виходу у 2019 році розслідування про її батька, а саме сексуальне насилля щодо дітей, Періс хотіла накласти на себе руки та стверджувала, що це суцільна брехня.

Нагадаємо, у 2020 році Періс Джексон зізналася, що почала завдавати собі біль після смерті батька та захопилася мазохізмом.