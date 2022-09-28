Колишня дружина Майкла Джексона зізналася, чому обміняла двох дітей від нього на велику суму грошей

Про колишню дружину попкороля — Деббі Роу — зняли шокуючий документальний фільм.

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Новий документальний фільм від онлайн-таблоїда TMZ (входить до медіаімперії Fox Corporation) присвячений другій дружині покійного короля попмузики Майкла Джексона — Деббі Роу. З нею він прожив лише три роки (з 1996 по 1999), але за цей час вона встигла народити йому двох дітей — сина Майла Джозефа (його часто називають Принц Майкл) і дочку Періс. Чому вона з такою легкістю відмовилася від них, колишня співробітниця дерматологічної клініки в Беверлі-Гіллз (там вони і познайомилися в 90-ті) зізналася через багато часу.

"Майкл дуже хотів стати батьком, і я це відчувала. Але наскільки сильно в ньому вирував батьківський інстинкт, настільки ж слабким було моє бажання стати матір'ю. Адже я розуміла, що наші стосунки з Майклом на якийсь час, не назавжди. Я дуже хотіла йому допомогти, і так на світ з'явилися Майкл Джозеф, а потім і Періс", — говорить на екрані Деббі. Під час розлучення з Майклом у 1999 році вона отримала 10 мільйонів доларів відступних, а співак отримав усі права на виховання їхніх спільних дітей.

Роками пізніше, ще за життя Майкла Джексона, Деббі Роу все ж таки домоглася права іноді відвідувати Майкла-молодшого і Періс. А після смерті попкороля опікунство над дітьми перейшло до матері Кетрін.

Раніше Фокус писав про те, що діти Майкла Джексона разом вийшли на червону доріжку.