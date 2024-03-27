Звезду "Бриллиантовой руки" перевели из психиатрической клиники в реанимацию

Светлана Светличная попала в больницу из-за проблем с сердцем. В последнее время актриса страдала от болезни Альцгеймера.

Советская актриса Светлана Светличная попала в больницу. Об этом сообщил сын артистки Алексей Ивашов, пишет РИА Новости.

Ивашов добавил, что его мать госпитализировали, но не смог подтвердить, что она в реанимации. На вопрос о самочувствии Светличной сын звезды ответил, что в настоящее время не располагает какой-либо информацией, поскольку его не пропустили в больницу.

В ноябре 2022 года Ивашов сообщал, что его мать теперь будет на постоянной основе находиться в стационаре на лечении в психиатрическом отделении. Светлану Светличную определили в медицинское учреждение имени В. А. Гиляровского на улице Матросская Тишина.

Родственник советской кинозвезды сообщил, что у артистки диагностировали болезнь Альцгеймера. Три года назад сообщалось, что она исчезла. Ее сын обратился в полицию, а потом Светличная неожиданно нашлась на съемках ток-шоу.

Что известно про Светлану Светличную

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в армянском городе Гюмри (тогда он назывался Ленинакан).

Ее отец был военным, поэтому семья часто переезжала и Светлана в детстве жила в Германии, Австрии и Прибалтике.

В 1963-1993 годах она была актрисой Театра-студии киноактера.

В кино Светличная дебютировала в 1960 году в фильме "Колыбельная". Популярность пришла к ней после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969).

Светлана Светличная и Юрий Никулин в фильме "Бриллиантовая рука" Фото: Скриншот

В 2012 году Светлана Светличная сыграла главную роль в драме голландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть", где ее партнерами стали Сергей Маковеций и Рената Литвинова.

Актриса была замужем за народным артистом России Владимиром Ивашовым (1939-1995), звездой фильма "Баллада о солдате". В семье родились два сына Алексей и Олег. Олег скончался несколько лет назад.

Напомним, в феврале этого года умерла актриса Виктория Островская, еще одна звезда комедии "Бриллиантовая рука". Островская сыграла в крохотном эпизоде, но запомнилась зрителям, а ее фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой. Актрисе было 85 лет.