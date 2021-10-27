"Пропавшую" актрису Светлану Светличную нашли на съемочной площадке ток-шоу

Оказалось, что звезда фильма "Бриллиантовая рука" намеренно скрывалась перед шоу Андрея Малахова

О пропаже 81-летней актрисы Светланы Светличной 25 октября сообщил ее сын. Он сказал, что его мать уже несколько дней не выходила на связь. К поискам актрисы также подключили волонтеров, а она нашлась в киностудии на улице Эйзенштейна в Москве. Об этом пишет Meduza.

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Московская полиция сообщала, что последний раз родственники видели артистку 19 октября, а 20 октября общались с ней по телефону. В тот же день к Светличной приезжала съемочная группа, потом у нее был "неприятный разговор" с родственницей, которой актриса звонила с неизвестного номера.

[ + – ] Светлана Светличная и Андрей Малахов Фото: Соцсети

Позднее выяснилось, что в этот день кто-то вызвал актрисе скорую помощь, однако та отказалась от госпитализации.

22 октября родственники Светличной приехали к ней домой, но артистки в квартире не оказалось. Ее личные вещи были на месте. Родственники актрисы считали, что она могла быть у знакомых.

Ее искали полиция, волонтеры и сотрудники Следственного комитета. К тому же сын актрисы заявил, что у нее случались провалы в памяти, и она могла просто заблудится в городе. Однако оказалось, что о местонахождении Светличной были осведомлены журналисты ток-шоу "Прямой эфир". И все это время актриса находилась на съемочной площадке.

Светлана Светличная снималась в кино более полувека. В ее фильмографии более 40 картин. Прославилась актриса после роли Анны Сергеевны в культовой комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

[ + – ] Светлана Светличная на съемках "Бриллиантовой руки" Фото: Скриншот

Пока поисками Светличной занималась целая команда, оказалось, что из-за этого волонтеры поисково-спасательной организации "Лиза Алерт" не успели спасти пожилого мужчину в Московской области.

Руководитель организации Григорий Сергеев заявил, что в поисках Светличной были задействованы два штаба и "42 человека выполняли задачи на местности".

"И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб", — написал Сергеев.

Сын актрисы, Алексей Ивашов был шокирован, что его мать просто скрывалась, пока он писал заявление в полицию и разыскивал ее по всей Москве, и заявил журналистам, что больше не будет с ней общаться.

"У меня сейчас нет никаких отношений с ней вообще. Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны", — резюмировал Ивашов.