"Зниклу" актрису Світлану Світличну знайшли на знімальному майданчику ток-шоу
Виявилося, що зірка фільму "Діамантова рука" навмисно переховувалась перед шоу Андрія Малахова.
Про зникнення 81-річної актриси Світлани Світличної 25 жовтня повідомив її син. Він сказав, що мати вже кілька днів не виходила на зв'язок. До пошуків актриси також підключили волонтерів, а вона знайшлась у кіностудії на вулиці Ейзенштейна у Москві. Про це пише Meduza.
Московська поліція повідомляла, що востаннє родичі бачили артистку 19 жовтня, а 20 жовтня спілкувалися з нею по телефону. Того ж дня до Світличної приїжджала знімальна група, потім мала "неприємну розмову" з родичкою, якій актриса дзвонила з невідомого номера.
Пізніше з'ясувалося, що цього дня хтось викликав швидку допомогу актрисі, проте та відмовилася від госпіталізації.
22 жовтня родичі Світличної приїхали до неї додому, але артистки у квартирі не було. Її особисті речі були на місці. Родичі актриси вважали, що вона могла бути в знайомих.
Її шукала поліція, волонтери та співробітники Слідчого комітету. До того ж син актриси заявив, що в неї траплялися провали в пам'яті і вона просто заблукала в місті. Проте виявилося, що про місцезнаходження Світличної було поінформовано журналістів ток-шоу "Прямий ефір". І весь цей час актриса перебувала на знімальному майданчику.
Світлана Світлична знімалася в кіно понад пів століття. У її фільмографії понад 40 картин. Прославилася актриса після ролі Анни Сергіївни в культовій комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".
Поки пошуками Світличної займалася ціла команда, виявилося, що через це волонтери пошуково-рятувальної організації "Ліза Алерт" не встигли врятувати чоловіка похилого віку в Московській області.
Керівник організації Григорій Сергєєв заявив, що в пошуках Світличної було задіяно два штаби і "42 особи виконували завдання на місцевості".
"І знаєте, що? Ми не встигли до простої людини. У ліс у Люберці. Він загинув", — написав Сергєєв.
Син актриси, Олексій Івашов, був шокований, що його мати просто переховувалась, поки він писав заяву в поліцію та розшукував її по всій Москві, і заявив журналістам, що більше не спілкуватиметься з нею.
"У мене зараз немає жодних стосунків із нею взагалі. Нехай вона живе, як хоче, і Бог їй у поміч. Я більше до неї ні ногою. Мені набридли всі її закидони", — резюмував Івашов.