"Зниклу" актрису Світлану Світличну знайшли на знімальному майданчику ток-шоу

Виявилося, що зірка фільму "Діамантова рука" навмисно переховувалась перед шоу Андрія Малахова.

Про зникнення 81-річної актриси Світлани Світличної 25 жовтня повідомив її син. Він сказав, що мати вже кілька днів не виходила на зв'язок. До пошуків актриси також підключили волонтерів, а вона знайшлась у кіностудії на вулиці Ейзенштейна у Москві. Про це пише Meduza.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Московська поліція повідомляла, що востаннє родичі бачили артистку 19 жовтня, а 20 жовтня спілкувалися з нею по телефону. Того ж дня до Світличної приїжджала знімальна група, потім мала "неприємну розмову" з родичкою, якій актриса дзвонила з невідомого номера.

[ + – ] Світлана Світлична й Андрій Малахов Фото: Соцсети

Пізніше з'ясувалося, що цього дня хтось викликав швидку допомогу актрисі, проте та відмовилася від госпіталізації.

22 жовтня родичі Світличної приїхали до неї додому, але артистки у квартирі не було. Її особисті речі були на місці. Родичі актриси вважали, що вона могла бути в знайомих.

Її шукала поліція, волонтери та співробітники Слідчого комітету. До того ж син актриси заявив, що в неї траплялися провали в пам'яті і вона просто заблукала в місті. Проте виявилося, що про місцезнаходження Світличної було поінформовано журналістів ток-шоу "Прямий ефір". І весь цей час актриса перебувала на знімальному майданчику.

Світлана Світлична знімалася в кіно понад пів століття. У її фільмографії понад 40 картин. Прославилася актриса після ролі Анни Сергіївни в культовій комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

[ + – ] Світлана Світлична на зйомках "Діамантової руки" Фото: Скриншот

Поки пошуками Світличної займалася ціла команда, виявилося, що через це волонтери пошуково-рятувальної організації "Ліза Алерт" не встигли врятувати чоловіка похилого віку в Московській області.

Керівник організації Григорій Сергєєв заявив, що в пошуках Світличної було задіяно два штаби і "42 особи виконували завдання на місцевості".

"І знаєте, що? Ми не встигли до простої людини. У ліс у Люберці. Він загинув", — написав Сергєєв.

Син актриси, Олексій Івашов, був шокований, що його мати просто переховувалась, поки він писав заяву в поліцію та розшукував її по всій Москві, і заявив журналістам, що більше не спілкуватиметься з нею.

"У мене зараз немає жодних стосунків із нею взагалі. Нехай вона живе, як хоче, і Бог їй у поміч. Я більше до неї ні ногою. Мені набридли всі її закидони", — резюмував Івашов.