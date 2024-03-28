Бритни Спирс снова опубликовала откровенные кадры с отдыха

Артистка намекнула, что провела отпуск с другом, но ни фото, ни имени его она не показала.

42-летняя американская певица Бритни Спирс отправилась на отдых в тропики и теперь радует 42 миллиона своих подписчиков в соцсети новыми откровенными фото, дикими танцами и прочими перфомансами. В частности, она поделилась несколькими видео и снимками из отпуска, в том числе одной фотографией, на которой она полностью обнажена, с цветочными смайликами, покрывающими ее интимные места.

Артистка наслаждается плаванием в океане обнаженной, демонстрирует короткое платье и леопардовый купальник.

Она также опубликовала текстовое сообщение из нескольких слайдов о своем отдыхе, рассказав, что ее любимой частью этого отпуска было "обнажение в воде".

В длинном посте Бритни поделилась длинным отчетом о том, как провела время у океана.

"В этой поездке произошло много других вещей, о которых я тоже не рассказываю. Иногда все не то, чем кажется!!! Я изображаю, что все совершенно идеально, но поверьте мне, я тоже прошла через это и разделила бы эти трудности, но они слишком оскорбительны, чтобы ими делиться. Это может очень расстроить других людей, и, честно говоря, я ни черта не могу с этим поделать, поэтому просто знайте, что моя жизнь не так идеальна, как кажется… и помните, мои прекрасные друзья, вы не одни", – написала артистка.

При этом звезда не уточнила, в чем именно заключаются ее трудности.

"Честно говоря, покататься на велосипеде с моим другом показалось мне отличной идеей… но я зашла слишком далеко и заблудилась! На обратном пути я пошел играть в теннис! Я думала, что потерял телефон, но он оказался под лестницей! Я знаю, что многие смеются надо мной, потому что я использую кольцевую лампу… но мне нравится ее использовать, поэтому для этой поездки я купила 3 новых купальных костюма! Только один действительно резонирует со мной! Моя любимая часть моего путешествия — это находиться обнаженной в воде! Я видела двух крабов, идущих с панцирями на спинах! Мой друг взял одного, и я закричала! Единственные рыбы, которых я видела, были очень маленькими… а на мелководье с ними плавали прозрачные мальки!, – продолжила Спирс свой опус.

С тех пор как Бритни была освобождена от 13-летней опеки своего отца, она раскрыла некоторые вещи, через которые ей пришлось пройти, и обвинила Джейми Спирса "в оскорблениях и травмах, которые он причинил".

В своих мемуарах "Женщина во мне", выпущенных в октябре 2023 года, певица рассказала об обиде на своего 71-летнего отца. Она утверждала, что Джейми часто критиковал ее внешность и на два года посадил ее на "строгую диету", состоящую из курицы и консервированных овощей.

Досталось в воспоминаниях и ее бывшему парню Джастину Тимберлейку. Автор рассказала, что тот заставил ее сделать аборт, когда ей было 19 лет, потому что был не готов к отцовству.

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