15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос перенес сложную операцию (фото)

Андрей Джеджула отметил, что операция прошла удачно. Теперь юношу ждет реабилтация.

48-летний шоумен Андрей Джеджула показал своего 15-летнего сына, который перенес сложную операции на носу. Об этом шоумен сообщил у себя на странице в инстаграм.

В частности, на днях Даниэль приехал к отцу в Украину, поскольку в столице у него была запланирована операция по коррекции искривленной носовой перегородки.

"Септопластика — это операция, с помощью которой осуществляется коррекция искривленной носовой перегородки с целью ее восстановления и нормализации носового дыхания. Операция у сына прошла без осложнений, Слава Богу и спасибо команде зав Лор отделения Больницы Матери и ребенка (Охматдет) профессору Юрию Молочик. Впереди у нас с пацаном ночь в больнице и долгие разговоры", — написал Джеджула.

В комментариях подписчики Андрея поддержали его сына: "Скорейшего выздоровления!", "Быстрой реабилитации мужчинчику", "Быстрой реабилитации сыночку, крепкого здоровья", "Держитесь! Дай Бог всего хорошего и выздоровления!".

Стоит отметить, что 15-летний Даниэль родился в гражданском браке телеведущего и шоумена Андрея Джеджулы и певицы Санты Димопулос. Уже впоследствии пара разбежалась. Сейчас Даниэль живет за границей с матерью, однако в последнее время парень часто приезжает к отцу. На этот раз визит Даниэля был предварительно запланирован, поскольку ему провели операцию о которых ранее говорил его отец.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Джеджула показал совместное фото в патриотических образах с 15-летним сыном от Санты Димопулос. Кроме этого, Фокус писал, Андрей Джеджула показал своего 15-летнего сына от Санты Димопулос, который приехал в Украину.