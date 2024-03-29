5 советов, которые помогут преобразить весной кожу и волосы (фото)

Чтобы выглядеть ухоженно и эффектно разгар весны, не нужно прибегать к каким-либо хитростям. Результата можно достичь, правильно ухаживая за своим телом.

Весна — это время года, когда природа просыпается от зимнего сна, а сердце наполняется радостью и энергией. Это время обновлений и перемен, когда можно почувствовать вдохновение и вдохнуть свежим воздухом после долгой зимы. Фокус собрал информацию о том, как можно использовать весеннее настроение для перемен в жизни.

Восстановите волосы

Для этого можно как пройти профессиональную процедуру в салоне, так и позаботиться о волосах в домашних условиях. Косметологи советуют остановить свой выбор на средствах, содержащих высокую концентрацию активных ингредиентов, которые мгновенно смягчают и реструктурируют волосы. Они предназначены для восстановления поврежденных участков кутикулы волоса, в результате чего волосы становятся более блестящими и мягкими.

А тем, чьи волосы теряют силу и эластичность в зимние месяцы, также будет полезен уход с продуктами, содержащими аминокислоты и протеины. Они придают волосам эластичность, силу и блеск.

Однако эффект от салонных процедур не вечен, как бы нам ни хотелось обратного. Поэтому важно поддерживать результат дома с помощью специальных питательных масок и несмываемых средств.

Тем, чьи волосы теряют силу и эластичность в зимние месяцы, также будет полезен уход с продуктами, содержащими аминокислоты и протеины Фото: Pixabay

Сделайте новую стрижку

В этом году популярными будут стрижки, которые сочетают в себе смелость, оригинальность и практичность, пишет медиа Marie Claire. Модные укладки придадут вашему образу свежесть и стиль.

Один из самых популярных трендов — это стрижка в стиле "Подрезанные боксы". Это смелый и дерзкий выбор для тех, кто хочет выделиться из толпы. Эта стрижка подходит как для коротких, так и для средних волос, создавая объем и текстуру. Она идеально подойдет как для повседневного образа, так и для вечернего выхода.

Еще один модный тренд — это стрижки с эффектом "Пиксельные волны". Это уникальная и креативная стрижка, которая напоминает пиксели на экране. Она добавляет объем и легкость волосам, придавая им динамичный и современный вид. Такая укладка отлично подойдет для тех, кто ценит индивидуальность и оригинальность.

Среди модных трендов 2024 года также можно отметить возвращение длинных стрижек. Густые и длинные волосы снова в моде, придавая образу женственности и загадочности. Эта стрижка подойдет практически для любого типа лица, добавляя шарм и изысканность.

В этом году в тренде будут стрижки, которые сочетают в себе смелость, оригинальность и практичност Фото: Instagram

Подготовьте кожу к теплому сезону

С приближением теплых месяцев наша кожа нуждается в особенном уходе и внимании. Солнце, ветер, пыль, изменения влажности воздуха — все это может повлиять на состояние кожи. Поэтому так важно подготовить ее заранее, чтобы сохранить здоровье и красоту кожи на протяжении всего летнего сезона, говорится в материале медиа Anywell.

Одним из самых важных шагов в подготовке кожи к теплу является защита от солнечных лучей. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30, нанося его на кожу за 30 минут до выхода на улицу и регулярно обновляя слой крема в течение дня.

Здоровье кожи зависит не только от внешнего ухода, но и от внутреннего состояния организма. Питайтесь правильно, употребляйте больше свежих фруктов, овощей, зелени, орехов, рыбы. Вода также играет важную роль в увлажнении кожи, поэтому пейте достаточное количество жидкости в течение дня.

Не забывайте о регулярном уходе за кожей. Проводите пилинги для удаления ороговевших клеток, делайте увлажняющие маски, не забывайте про область вокруг глаз. Подбирайте косметику согласно потребностям вашей кожи и следите за ее реакцией.

С приближением теплых месяцев наша кожа нуждается в особенном уходе и внимании Фото: Pixabay

Увлажните кожу тела

Увлажнение — залог здоровой и упругой кожи. Поэтому не забывайте о ежедневном увлажнении кожи с помощью кремов или лосьонов. Выбирайте средства с легкой текстурой для летнего периода, чтобы избежать чувства липкости и тяжести на коже.

Как пишет Viva.ua, когда речь заходит об уходе за кожей, мы всегда фокусируемся на лице. Но кожа на теле тоже нуждается в уходе. Особенно после зимы, когда она подвергается не только воздействию теплого воздуха, но и регулярному воздействию теплой одежды. Порядок действий здесь практически тот же, как и при уходе за кожей лица.

Регулярно отшелушивайте кожу с помощью кислотосодержащих гелей для душа и скрабов. Эти средства помогают удалить чешуйки, делая кожу более мягкой и шелковистой, а благодаря отсутствию омертвевших частичек кожи другие средства ухода лучше впитываются и действуют. Вам также следует обратить внимание на питательные и увлажняющие ингредиенты, такие как керамиды и масла. Эти ингредиенты могут быть слишком тяжелыми для лица, но они идеально подходят для тела. Кстати, эксперты рекомендуют наносить их на еще влажную кожу сразу после душа.

Увлажнение — залог здоровой и упругой кожи. Поэтому не забывайте о ежедневном увлажнении кожи с помощью кремов или лосьонов Фото: Pixabay

Сделайте спорт обязательной частью жизни

Занятия спортом способствуют улучшению физического состояния организма, укреплению иммунитета, улучшению настроения, снижению стресса и улучшению сна. Регулярные тренировки помогают поддерживать оптимальный вес, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и повышают общую работоспособность, рассказывает врач неотложной помощи и консультант по здоровому образу жизни Дженифер Дэниел на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Чтобы сделать спорт частью своей повседневной жизни, важно поставить перед собой конкретные цели, выбрать подходящий вид спорта, составить грамотный план тренировок и вовлечь в этот процесс друзей или семью. Определитесь, что именно вы хотите достичь: сбросить вес, улучшить физическую форму, укрепить здоровье или просто поддерживать хорошее настроение. Ясная цель поможет вам не отступать при возникновении трудностей.

Подберите вид спорта, который приносит вам удовольствие. Это может быть бег, йога, плавание, фитнес и многие другие. Главное, чтобы занятия приносили радость, а не вызывали чувство обязанности.

Составьте грамотный план тренировок, учитывая свои возможности и особенности. Регулярность занятий – залог успеха. Постепенно увеличивайте нагрузку, следите за результатами и не забывайте делать перерывы для восстановления.

Регулярные тренировки помогают поддерживать оптимальный вес, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и повышают общую работоспособность Фото: Pixabay

Как видим, весна — это не только время цветения природы, но и отличный повод для внутренних перемен. Вдохновитесь пробуждающейся природой, окунитесь в атмосферу весеннего вдохновения и не бойтесь вносить изменения в свою жизнь. Новый сезон — новые возможности!

Напомним, ранее мы писали о 8 ежедневных привычек, которые помогут похудеть к весне. Похудение необязательно должно быть сложным и полностью изменить вашу жизнь, иногда больше пользы приносят небольшие ежедневные действия. Если ваша цель — не только похудеть, но и сохранить результат, освойте 8 простыми ежедневных привычек для похудения, которые позволят вам без труда прийти в форму.

Кроме того мы сообщали о 3-х простых способах отказаться от сахара и похудеть к весне. Отказаться от сахара бывает непросто, так как он содержится в очень многих продуктах. Но намеренное ограничение сахара в своем рационе поможет вам улучшить здоровье и сбросить вес.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.