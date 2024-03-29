Алессандро Микеле стал новым креативным директором Valentino

Бывший дизайнер Gucci, любимец Гарри Стайлза, заменит Пьерпаоло Пиччоли в одном из крупных домов моды класса люкс.

Алессандро Микеле возглавил дом моды Valentino в качестве нового креативного директора. Об этом бренд сообщил у себя на странице в инстаграм.

"Сегодня Maison Valentino имеет честь объявить о назначении Алессандро Микеле креативным директором. Это назначение знаменует собой начало нового пути к продолжению сияния уникальных ценностей бренда, его наследия и кодов кутюр в мире через уникальную точку зрения и богатый опыт Алессандро Микеле", — говорится на странице.

Известно, что он сменит в этой роли Пьерпаоло Пиччоли, который покинул бренд после 25 лет работы.

Стоит отметить, что ранее Алессандро работал в Gucci в качестве креативного директора бренда luxe. Он покинул Gucci в ноябре 2022 года.

Алессандро начал работу на этой неделе, и его первая коллекция для Valentino будет для весенней коллекции 2025 года.

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У себя на странице в инстаграм Алессандро Микеле также сообщил поклонникам о его смене в карьере.

"Для меня большая честь быть принятым в Maison Valentino. Я испытываю огромную радость и огромную ответственность, входя в Maison de Couture, который вложил слово "красота" в коллективную историю, составленную из изысканности и необычайной утонченности. Моя первая мысль приходит к этой истории: к богатству ее культурного и символического наследия, к ощущению чуда, которое она постоянно могла порождать, к драгоценной самобытности, которую придали ей ее отцы-основатели, Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти. с неудержимой любовью. Это ссылки, которые всегда были для меня незаменимым источником вдохновения и которым я намерен отдать должное, перечитав их через свое творческое видение", — написал дизайнер.

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