Брэд Питт больше не претендует на равную с Джоли опеку над и детьми: что случилось

Трое из шести детей Брэда Питта и Анджелины Джоли уже достигли возраста, когда на них не распространяется соглашение об опеке. Шайло пересечет этот рубеж в мае.

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60-летний Брэд Питт, который до сих пор полностью не завершил развод с Анджелиной Джоли, решил не претендовать на 50% опеки над их шестью детьми, сообщает Mail.Online, и процесс близится к концу. Окончание многолетней юридической войны между ними ожидается к лету.

Изначально Питт добивался равной опеки над детьми, но теперь решил не оспаривать этот вопрос. Таким образом Джоли сохранит за собой основную физическую опеку над детьми, а он получит право посещения.

Одной из причин такого решения инсайдеры называют тот факт, что в мае Шайло исполнится 18 лет, и она сможет самостоятельно принимать решение, с кем ей жить и общаться, поскольку больше не подпадает под соглашение об опеке. Моложе 18 лет у пары только двое детей – Нокс и Вивьен, которым по 15.

У 22-летнего Мэддокса, 20-летнего Пакса и 19-летней Захары остаются сложные отношения с их приемным отцом.

Пакс н разговаривал с ним после скандальной драки в частном самолете, которая затем положила конец браку Питта и Джоли. Еще в 2020 году в своем личном аккаунте в Instagram он назвал Брэда "засранцем мирового класса" и "презренным человеком".

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

"Вы снова и снова доказываете, что вы ужасный и презренный человек. Ты не проявляешь никакого внимания и сочувствия к своим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии. Ты никогда не поймешь, какой ущерб ты нанес моей семье, потому что ты не способен на это", – написал Пакс.

Один из друзей Питта рассказал журналистам, что Джоли специально затягивает развод до тех пор, пока детям не исполнится 18 лет.

В свою очередь друзья Анджелины иного мнения:

"Брэду некого винить, кроме самого себя". Все, чего хочет Анджелина, — это исцелить свою семью и двигаться дальше".

Актеры впервые встретились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. В тот момент Питт еще был женат на Дженнифер Энистон, и Энджи называли главной разлучницей Голливуда.

Пара, получившая прозвище "Бранджелина", быстро стала очень интересной для таблоидов.

В 2014 году влюбленные поженились во время секретной церемонии на юге Франции и родили троих детей — Шайло в 2006 году и близнецов Вивьен и Нокса в 2008 году.

Супруги усыновили еще двоих, Захару и Пакса, а Брэд официально усыновил сына Мэддокса, которого Анджелина усыновила до того, как они встретились.

В 2016 году грянул громкий развод. Это произошло после скандального полета частным самолетом, где между Питтом и его детьми разгорелась серьезная ссора.

Ранее Фокус писал, что дочь Анджелины Джоли решила переехать к отцу.