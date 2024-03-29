Бред Пітт більше не претендує на рівну з Джолі опіку над дітьми: що сталося

Троє з шести дітей Бреда Пітта й Анджеліни Джолі вже досягли віку, коли на них не поширюється угода про опіку. Шайло перетне цей рубіж у травні.

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60-річний Бред Пітт, який досі повністю не завершив розлучення з Анджеліною Джолі, вирішив не претендувати на 50% опіки над їхніми шістьма дітьми, повідомляє Mail.Online, і процес наближається до кінця. Закінчення багаторічної юридичної війни між ними очікується до літа.

Спочатку Пітт домагався рівної опіки над дітьми, але тепер вирішив не оскаржувати це питання. Таким чином Джолі збереже за собою основну фізичну опіку над дітьми, а він отримає право відвідування.

Однією з причин такого рішення інсайдери називають той факт, що в травні Шайло виповниться 18 років, і вона зможе самостійно ухвалювати рішення, з ким їй жити і спілкуватися, оскільки більше не підпадає під угоду про опіку. Молодше 18 років у пари тільки двоє дітей — Нокс і Вів'єн, яким по 15.

У 22-річного Меддокса, 20-річного Пакса і 19-річної Захари залишаються складні стосунки з їхнім прийомним батьком.

Пакс не розмовляв із ним після скандальної бійки в приватному літаку, яка потім поклала кінець шлюбу Пітта і Джолі. Ще 2020 року у своєму особистому акаунті в Instagram він назвав Бреда "засранцем світового класу" і "презирливою людиною".

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

"Ви знову і знову доводите, що ви жахлива і презирлива людина. Ти не виявляєш жодної уваги і співчуття до своїх чотирьох молодших дітей, які тремтять від страху в твоїй присутності. Ти ніколи не зрозумієш, якої шкоди ти завдав моїй родині, тому що ти не здатний на це", — написав Пакс.

Один із друзів Пітта розповів журналістам, що Джолі спеціально затягує розлучення доти, доки дітям не виповниться 18 років.

Зі свого боку друзі Анджеліни іншої думки:

"Бреду нема кого звинувачувати, крім самого себе". Усе, чого хоче Анджеліна, — це зцілити свою сім'ю і рухатися далі".

Актори вперше зустрілися на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" у 2005 році. У той момент Пітт ще був одружений з Дженніфер Еністон, і Енджі називали головною розлучницею Голлівуду.

Пара, яка отримала прізвисько "Бранджеліна", швидко стала дуже цікавою для таблоїдів.

У 2014 році закохані одружилися під час секретної церемонії на півдні Франції і народили трьох дітей — Шайло 2006 року і близнюків Вів'єн і Нокса 2008 року.

Подружжя всиновило ще двох, Захару і Пакса, а Бред офіційно всиновив сина Меддокса, якого Анджеліна всиновила до того, як вони зустрілися.

У 2016 році грянуло гучне розлучення. Це сталося після скандального польоту приватним літаком, де між Піттом і його дітьми розгорілася серйозна сварка.

Раніше Фокус писав, що дочка Анджеліни Джолі вирішила переїхати до батька.