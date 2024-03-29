Хейли и Джастин Бибер "со 100% вероятностью разведутся в 2024 году", — эксперт по языку тела

По мнению Хонигмана, пара демонстрирует "минимальную привязанность". Несмотря на все слухи, Хейли 1 марта нежно поздравила мужа с днем рождения.

Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман заявил, что Биберы "на грани" разрыва. Звездная пара Хейли и Джастин Бибер спровоцировали слухи о разводе после того, как ее отец, актер Стивет Болдвин поделился в своей истории в Instagram публикацией, в которой просил помолиться за дочь и зятя, сообщает Мirror.

Первоначально эту информацию о разрыве пары опубликовал актер и продюсер Виктор Маркс. На видео Джастин играет на гитаре и поет христианскую песню под названием "Я буду петь о твоей любви навсегда". Виктор подписал видео: "Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, найдите минутку и вознесите небольшую молитву о том, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизили их к Господу".

Хейли и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Загадочный пост заставил людей задуматься, что происходит в отношениях Хейли и Джастина. Теперь эксперт по языку тела заявил, что в будущем их ждет развод. Инбаал Хонигман считет, что пара "на 100% движется к расколу в 2024 году". Он отметил, что, судя по всему, недавние фотографии Хейли и Джастина "выявляют явное отсутствие совместимости, заставляя задуматься, как они до сих пор вместе".

По его оценкам, пара демонстрирует "минимальную привязанность", когда их замечают вместе. Обычно они отвернуты друг от друга. Инбаал сказал: "Даже когда они ходят, они демонстрируют отсутствие синхронизации, не показывая ни единого признака совместимости языка тела".

В день 30-летия Джастина, 1 марта, Хейли нарушила молчание после сообщения отца и поздравила Джастина с днем рождения. Модель разместила в Instagram карусель фотографий и видео Джастина с подписью: "30! Это было быстро. Слова никогда не смогут по-настоящему описать того, кем ты есть. С Днем рождения тебя… любовь всей моей жизни, на всю жизнь".

Затем Хейли раскритиковала слухи о ее браке. Она написала: "К вашему сведению, истории и постоянные "слепые статьи", которые я вижу в TikTok, в 100% случаев неверны. Сделаны из воздуха… пришли из страны заблуждений".

Ранее, 12 февраля, Фокус писал о том, что Джастин и Хейли Бибер появились на публике на фоне слухов о разводе. На публике они лишь продемонстрировали теплые чувства друг к другу.