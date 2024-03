Друг, любовник, коллега: что известно о бойфренде Девы Кассель Соле Нанни

Об отношениях пары впервые стало известно в 2023 году. и сейчас их роман постепенно развивается. Они не только пара, но и партнеры по съемочной площадке.

Осенью прошлого года 19-летняя дочь Моники Белуччи Дева Кассель официально подтвердила, что встречается с востребованным 25-летним итальянским актером Солом Нанни. С тех пор к паре приковано внимание всех таблоидов. Фокус собрал все, что известно об отношениях пары.

Впервые о новом бойфренде Девы заговорили, когда в первой половине октября Нанни опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с девушкой, на которой он целует ее в шею. Кассель в свою очередь выложила в своем Instagram новые фотографии с Солом с подписью: "Это правда".

Годом ранее Дева рассталась с моделью Лукой Саландро и на момент новых отношений была абсолютно свободна.

Сол Нанни – актер и модель. Он родился в Болонье и вырос вместе с братом Джоэле и сестрой Авророй. Впервые он дебютировал в кино в 2014 году, сыграв в массовке, а популярным среди европейской молодежной аудитории его сделал детский ситком "Алекс и Ко", сериал, который транслировался на канале Disney.

Сол снялся в нескольких фильмах, в том числе "Под солнцем Риччоне" (2020) и "Брадо" (2022). В 2019 году он впервые сыграл фотомодель-гомосексуалиста и наркомана Флавио в сериале "Сделано в Италии". Сейчас вместе с Девой актер работает над сериалом Netflix "Леопард", где они играют главные роли.

Кроме того, Нанни сыграл итальянского порноактера Рокко Сиффреди в юности в еще одном проекте потокового гиганта под названием "Суперсекс". Семисерийный сериал рассказывает о борьбе Сиффреди с сексуальной зависимостью и его появлении в порноиндустрии.

Сол Нанни сыграл юного Рокко Сиффреди в сериале "Суперсекс"

Что касается модельной карьеры, то Нанни сотрудничает с агентством Why Not Model. Он участвовал в кампаниях Acqua di Giò для Giorgio Armani и весна-лето 2020 для United Colors of Benetton. В декабре 2016 года парень появился на обложке L’Uomo Vogue.

По слухам, родители Девы, Моника Белуччи и Венсан Кассель, в восторге от нового друга их дочери и полностью одобряют ее выбор.

