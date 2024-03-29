Заставлял откровенно одеваться: бывшая девушка Канье Уэста рассказала о их отношениях

Эмбер Роуз утверждает, что ее бывший парень Канье Уэст контролировал ее гардероб. И игнорировал ее "консервативные ценности".

Пока таблоиды бурно обсуждают Канье Уэста и стиль его новой девушки Бьянки Цензори, его бывшая подружка Эмбер Роуз тоже решила высказаться. Она заявила, что рэпер контролировал ее стиль и принуждал ее "одеваться очень сексуально". Об этом пишет Daily Mail.

Эмбер Роуз и Канье Уэст встречались два года и расстались в 2010 году. О своих отношениях с Канье она рассказала в подкасте Just B With Bethenny Frankel.

Эмбер Роуз

"На самом деле я консерватор. Я всегда была консервативной с юных лет", — сказала мать двоих детей, но отметила, что Уэста это не интересовало.

По ее словам, Канье хотел, чтобы она носила откровенные наряды и привлекала внимание.

"Это были мои первые отношения со знаменитостью, и они проходили на публике. Он много знал о моде и всегда хотел, чтобы я одевалась очень сексуально", — сказала она.

Эмбер призналась, что в 2008 году она была еще слишком юной и Канье был для нее авторитетом, так что она согласилась с его требованиями.

Эмбер Роуз и Канье Уэст

В начале их отношений Эмбер было 24 года, а Уэсту, также известному как Йе, было чуть больше 30.

Роуз также объяснила, что "сексуальный имидж", который ей навязали во время свиданий с Канье, повлиял на нее даже после их расставания.

"Даже когда мы расстались, все ждали, что я буду выглядеть также", — сказала Эмбер, заявив, что ей пришлось играть навязанную роль, если она хотела получить работу.

Эмбер обсуждала свои отношения с Уэстом в прошлом, а ранее в этом году всплыло ее прошлое интервью для подкаста No Jumper в 2020 году. Она жаловалась, что Уэст плохо о ней отзывался после расставания и оскорблял ее.

"Я сострадательный человек, я хороший человек. Вот почему люди любят меня. Вот почему все, с кем я когда-либо встречалась, всегда любили меня. Вы не можете назвать никого, кто когда-либо говорил обо мне что-нибудь плохое, кроме него, потому что я сбежала. Я совсем не похожа на него. Я ничего от него не получила", — добавила Эмбер.

Затем она рассказала о том, как рэпер издевался над ней спустя годы после их расставания и позорил ее. "Это ведь то, что делают нарциссы, верно? Вы встречаетесь с кем-то два года, вы вместе путешествуете. Он говорит, что счастлив с вами и ему с вами весело. А потом все заканчивается", — сказала модель, напомнив, как Уэст говорил, что ему пришлось принять душ 30 раз после того, как они расстались. А недавно Канье назвал ее "проституткой".

Сама Эмбер отреагировала спокойно, попросив оставить ее в покое.

Эмбер Роуз

Напомним, Эмбер в 19 лет начала работать стриптизершей. А уже в 2009-м позировала в рекламе Луи Виттона для новой линии кроссовок. Она часто снималась в клипах известных рэперов и появлялась на ток-шоу. Ее роман с Канье начался в 2008 году и продлился два года.

В 2013-м Роуз вышла замуж за музыканта Уиз Халифа и родила сына Себастьяна. Пара прожила вместе три года. В 2018 Эмбер начала встречаться с исполнительным директором музыкального лейбла Def Jam Александром Эдвардсом и родила сына по имени Слэш Электрик.

Канье, как известно, был женат на Ким Кардашьян. А теперь встречается со своей бывшей сотрудницей Бьянкой Цензори, которая прославилась своими странными и откровенными нарядами. Сестра Бьянки уже заявила, что ее семья поддерживает ее стиль и ее образ жизни.