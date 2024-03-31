Подругу Кейт Миддлтон и принца Уильяма обвинили в грабеже Китая

После того, как в соцсетях появились фото имения Дэвида и Роуз Чолмондели, в TikTok китайские пользователи начали требовать вернуть "украденные сокровища". На фото видно, что дом полон антиквариата династии Цин.

Дэвид Чолмондели, 7-го маркиза Чолмондели и его супруга Роуз Хэнбери оказались в центре скандала. Соседей и друзей принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Норфолке обвинили в том, что их величественный особняк со 106 комнатами полон антикварных ценностей династии Цин, полученных незаконным путем. Об этом пишет Daily Mail.

Хоутон-холл — семейная резиденция 7-го маркиза Чолмондели. Это один из самых потрясающих величественных домов страны – особняк со 106 комнатами, который ежегодно привлекает тысячи туристов.

Но теперь Хоутон-холл, семейная резиденция Дэвида Чолмондели, 7-го маркиза Чолмондели, находится под пристальным вниманием китайских интернет-сыщиков, которые утверждают, что в имении хранятся антикварные ценности, украденные во времена династии Цин.

Хоутон Холл Фото: Instagram Houghton Hall

Изображения дома, внесенного в список памятников архитектуры I степени, построенного по заказу сэра Роберта Уолпола в 1722 году, стали вирусными в социальных сетях, несмотря на заверения представителей поместья, что ни один предмет из обстановки не был украден.

Китайские "детективы" вышли в TikTok, чтобы обвинить 63-летнего маркиза и его 40-летнюю жену Роуз Хэнбери – соседей принца и принцессы Уэльских – в том, что они живут на награбленную добычу, которую они унаследовали от его прославленных предков Сассонов.

Роуз Хэнбери и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Семья Сассон, получившая прозвище "Ротшильды Востока", сколотила состояние, занимаясь торговлей текстилем, чаем и опиумом в Индии и Китае в 19 веке.

Расцвет их бизнеса совпал с "веком унижения" Китая с 1839 по 1945 год, когда миллионы ценных артефактов были разграблены британскими и французскими солдатами. Династия Цин правила с 1644 по 1911 год.

Определить, какие предметы той эпохи были украдены, а какие были приобретены законным путем, сложно, но это не остановило выдвижение необоснованных обвинений против Чолмондели.

Один человек на Xiaohongshu, сайте, похожем на Instagram, поделился фотографиями интерьера Зала и сказал: "Сассоны начали накапливать свое богатство, грабя Китай поздней династии Цин".

Интернет-сыщики изучали фотосессии маркиза и маркизы в журналах Vanity Fair и W, демонстрирующие роскошную обстановку в имении на севере Норфолка, в четырех милях от Анмер-Холла, загородного дома Уильяма и Кейт.

Они сосредоточились на нескольких предметах мебели, в том числе на туалетной ширме, украшенной горами и журавлями. "Эти культурные реликвии не только представляют историю и культуру нашей нации, но и являются мудростью и упорным трудом наших предков", — сказала пользователь TikTok Кэти Чен.

Хотя Дэвид, нынешний маркиз, происходит по отцу из Сассонов, в поместье заявили, что рассматриваемые предметы не были семейными реликвиями, унаследованными через его семью.

Интерьеры Хоутон-холла

Представитель Хоутон-холла заявил: "Предметы китайского происхождения на фотографиях, на которые вы ссылаетесь, были приобретены семьей Уолпол, первоначальными владельцами Хоутона, в XVIII веке, в середине династии Цин, в основном через агентов, а не напрямую в Китае".

"Эти предметы не были разграблены, а в основном предназначались для экспорта в Европу. Было бы трудно найти коллекцию загородного дома, будь то частную или принадлежащую Национальному фонду, в которой не представлены предметы, приобретенные в Китае. Это справедливо для большинства европейских и американских коллекций", — отметил представитель.

Интерьеры Хоутон-холла

Сассоны (или Сассуны) были еврейскими банкирами из Багдада, которых и сейчас критикуют в Китае за их роль в торговле опиумом.

Сибил Сассун, бабушке нынешнего маркиза по отцовской линии, приписывают модернизацию Хоутон-холла после того, как она вышла замуж за Джорджа Чолмондели, пятого маркиза, в 1913 году.

Ее работа по пополнению коллекции произведений искусства Холла, которая включает в себя современное искусство наряду с картинами старых мастеров, привела к тому, что ей приписывают начало "нового золотого века для Хоутона".

Напомним, ранее Роуз Хэнбери обвинили в том, что она является тайной любовницей принца Уильяма. И стала причиной исчезновения Кейт Миддлтон, которой надоело это терпеть. Маркизе даже пришлось сделать заявление.