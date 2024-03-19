Роуз Хенбери ответила на слухи о том, что принц Уильям изменяет с ней Кейт Миддлтон

Роуз Ханбери наконец отреагировала на новости о внебрачном романе принца Уильяма с ней.

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Соседка Кейт Миддлтон Роуз Хенбери впервые прокомментировала слухи о романе с принцем Уильямом. Об этом пишут американские издания.

Слухи о романе Роуз Хенбери с принцем Уильямом начались на фоне восстановления Кейт Миддлтон после операции. Однако доказательного подтверждения так и не было. Поскольку не бывает дыма без огня, американские СМИ продолжают следить за ситуацией вокруг королевской семьи.

В частности, СМИ напрямую обратились за комментарием в Кенсингтонский дворец относительно проблем в семье принца Уильяма. Однако там "отказался от комментариев".

В свою очередь Хенбери, которой приписывают роман с Уильямом, через своих адвокатов заявила, что "слухи абсолютно неправдивы".

Стоит отметить, что это первый случай, когда Хенбери публично заговорила о слухах относительно романа.

Ранее СМИ писали, что Кейт Миддлтон попросила принца Уильяма "постепенно исключить" Хенбери из их ближайшего круга друзей. По их информации, якобы, роль принца Уильяма во всем этом была просто мужем, который пытался заставить свою жену объясниться с соседями. (Роуз и ее муж Дэвид живут в поместье Амнер-Холл, которое находится по соседству с усадьбой герцога и герцогини Кембриджских).

Фото: Getty Images

Как начались слухи о Роуз Хенбери и принце Уильяме?

Слухи начали распространяться, когда принцесса Уэльская загрузила фотографию ко Дню матери. Это первое фото Кейт Миддлтон после операции в январе 2024 года. На нем изображена Кейт посередине, которая обнимает своих троих детей: принца Джорджа, принца Луи и принцессу Шарлотту.

Уже впоследствии поклонники Кейт начали активно комментировать фотографию и предполагать, что во дворце скрывают ее исчезновение.

Напомним, ранее мы писали, таролог рассказала об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Кроме этого, принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на слухи об изменах.